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Guardian узнала о тупике в ЦЕРН из-за спора об авторстве ученых из России

Guardian: ряд ученых не хотят указывать коллег из России в работах по адронному коллайдеру
Публикация более 70 исследований о Большом адронном коллайдере задерживается из-за разногласий в ЦЕРН о том, как указывать авторство ученых из России и Белоруссии в научных работах
Фото: Ronald Patrick / Getty Images
Фото: Ronald Patrick / Getty Images

В Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) возникла тупиковая ситуация из-за того, что некоторые ученые выступают против указания российских исследователей в качестве соавторов их научных работ, пишет The Guardian.

Как отмечает газета, обычно в течение года публикуется достаточно много научных статей об экспериментах на Большом адронном коллайдере (БАК); в проектах участвуют тысячи ученых и инженеров. Однако в марте 2022 года после начала боевых действий на Украине число опубликованных работ о БАК упало до нуля. Причина заключается в том, что в ЦЕРН не могут договориться, как указывать авторство ученых из России и Белоруссии (это около 7% участников) и указывать ли их вообще.

В ЦЕРН пришли ко временному компромиссу — пока не обнародовать эти работы. При этом статьи продолжают готовиться, их отправляют на рецензирование. По данным Guardian, сейчас не опубликованы более 70 исследований. Препринты работ можно найти на сервере arXiv, но там перечень авторов и организаций, финансирующих исследования, не указан.

По словам физика Федора Ратникова, пока выработать новые правила публикации, которые бы устраивали всех, не удалось. Он сообщил, что для украинских коллег «этот вопрос, естественно, крайне болезненный», однако большинство из них «не перекладывают ответственность» за происходящее на Украине на российских ученых. «Я бы сказал, что некоторые из моих коллег из ЕС настроены гораздо более радикально», — отметил Ратников.

Пока ситуация не сильно повлияла на финансирование исследований или присуждение научных степеней, отмечает издание. Однако профессор из Университета Дели Браджеш Чоудхари, участник одного из экспериментов на БАК, предупреждает, что дальнейшая задержка публикаций приведет «ко многим проблемам» для ученых.

В ЦЕРН состоят 23 страны, Россия и Украина в их число не входят. В марте 2022-го организация лишила Россию статуса наблюдателя, а летом решила не продлевать соглашения о сотрудничестве с Москвой и Минском после истечения их сроков действия в 2024 году.

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ЦЕРН Большой адронный коллайдер ученые
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