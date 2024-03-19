Военные США потеряли связь со своим дроном в Польше
Американские военные, дислоцированные на базе в районе города Мирославец на северо-западе Польши, потеряли связь со своим разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом сообщает генеральное командование Вооруженных сил Польши в X (бывшая Twitter).
Инцидент произошел во время плановых учений, дрон не имел вооружений. «Ожидается экстренное приземление», — говорится в сообщении; экстренные службы приведены в состояние готовности.
Как передает радиостанция RMF FM, полиция перекрыла дороги между Мирославцем и городом Валч (также входит в Западно-Поморское воеводство), ближайшие к базе территории оцеплены. Позже польские военные сообщили, что дрон совершил аварийную посадку в районе Мирославца.
12-я авиабаза находится в 5 км к северу от Мирославца, дроны MQ-9 дислоцируются там с марта 2019 года.
MQ-9 Reaper — ударный беспилотник, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Он стоит на вооружении у США и Великобритании. Устройство может развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов, дрон способен нести около десяти ракет AGM-114 Hellfire класса «воздух — поверхность».
В марте 2023 года американский дрон потерпел крушение в Черном море после сближения с российскими Су-27. Минобороны тогда заявило, что беспилотник летел «с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства», установленного в целях проведения военной операции. Су-27 не применяли вооружения и не вступали в контакт с дроном, утверждало ведомство. MQ-9 Reaper совершил резкий маневр, «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». В США назвали произошедшее «непрофессиональным перехватом».
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