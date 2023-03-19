Правительство Чукотки ушло в отставку после смены главы региона

Правительство Чукотского автономного округа ушло в отставку в полном составе, сообщается на сайте регионального кабмина. Решение принял Владислав Кузнецов, назначенный исполняющим обязанности главы региона 15 марта.

Сотрудники правительства и заместители губернатора будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета.

«Моя задача — создать условия для того, чтобы каждый житель округа чувствовал себя защищенным и видел свое будущее в развивающемся родном крае», — приводятся в сообщении слова Кузнецова.

С июля 2008 года пост губернатора Чукотки занимал Роман Копин, который сменил на этой должности Романа Абрамовича. В середине марта он досрочно ушел в отставку по собственному желанию.



Материал дополняется