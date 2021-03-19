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Политика ,  
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Правительство сообщило о намерении перезапустить работу с экспертами

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в аппарате правительства управления экспертизы и планирования. Документ об этом опубликован на сайте кабинета министров.

Руководителю аппарата Дмитрию Григоренко поручено утвердить структуру и штатную численность управления и определить круг его полномочий. «Правительство перестроит работу с экспертами, отраслевыми ассоциациями, законодательными органами и общественностью. Для этого в структуре аппарата будет создано управление экспертизы и планирования», — говорится в сообщении.

Эта мера должна обеспечить заблаговременное планирование экспертного сопровождения и обсуждения инициатив, более активное вовлечение специалистов в работу над национальными проектами, а также способствовать более тесному взаимодействию правительства с Федеральным собранием.

В планах — перезапуск работы экспертного совета при правительстве, совещательных органов, а также общественных советов при министерствах.

Все это позволит «повысить качество управленческих решений, открыть новые возможности для предметного обсуждения социально значимых вопросов и сделать систему обратной связи более эффективной и структурированной», считают власти.

СМИ узнали о планах кабмина создать новую систему работы с экспертами
Политика
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

О том, что в правительстве появится управление экспертизы и планирования, 19 марта сообщила газета «Коммерсантъ». Отвечать за работу новой структуры, основной задачей которой должно стать усовершенствование механизмов обратной связи, будет заместитель главы аппарата Белого дома Александр Грибов, уточнило издание.

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«Коммерсантъ» отмечал, что таким образом правительство рассчитывает перезагрузить систему работы с общественностью, бизнесом и законодателями, а экспертный совет, предположительно, станет одним из основных инструментов работы.

Нынешняя система обратной связи складывалась неравномерно с конца 1990-х. По словам источника издания в Белом доме, «зачастую взаимодействие с экспертным сообществом носит формальный характер, а его представителей подключают к обсуждению уже принятых решений».

В сентябре 2019 года президент Владимир Путин на совещании о ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке обратил внимание на то, что люди до сих пор вынуждены сталкиваться с черствостью и формализмом чиновников. Эти черты отечественной бюрократии он назвал худшими и достаточно распространенными.

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