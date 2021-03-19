Правительство сообщило о намерении перезапустить работу с экспертами

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в аппарате правительства управления экспертизы и планирования. Документ об этом опубликован на сайте кабинета министров.

Руководителю аппарата Дмитрию Григоренко поручено утвердить структуру и штатную численность управления и определить круг его полномочий. «Правительство перестроит работу с экспертами, отраслевыми ассоциациями, законодательными органами и общественностью. Для этого в структуре аппарата будет создано управление экспертизы и планирования», — говорится в сообщении.

Эта мера должна обеспечить заблаговременное планирование экспертного сопровождения и обсуждения инициатив, более активное вовлечение специалистов в работу над национальными проектами, а также способствовать более тесному взаимодействию правительства с Федеральным собранием.

В планах — перезапуск работы экспертного совета при правительстве, совещательных органов, а также общественных советов при министерствах.

Все это позволит «повысить качество управленческих решений, открыть новые возможности для предметного обсуждения социально значимых вопросов и сделать систему обратной связи более эффективной и структурированной», считают власти.