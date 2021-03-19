СМИ узнали о планах кабмина создать новую систему работы с экспертами

Как пишет «Коммерсантъ», Белый дом рассчитывает перестроить систему работы с общественностью, бизнесом и законодателями

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В структуре аппарата правительства создается новое управление экспертизы и планирования, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, курировать работу управления будет заместитель руководителя аппарата Белого дома Александр Грибов.

Основной задачей новой структуры станет улучшение системы обратной связи Белого дома по принимаемым правительством решениям, передает газета. Фактически речь идет о перестройке схемы работы правительства с общественностью, отраслевыми ассоциациями и союзами, а также законодателями, уточняется в публикации.

Система обратной складывалась неравномерно с конца 1990-х, отмечает издание. В 2012 году был создан экспертный совет при правительстве, его решения носят рекомендательный характер. Источник «Коммерсантъ» в Белом доме указал, что «зачастую взаимодействие с экспертным сообществом носит формальный характер, а его представителей подключают к обсуждению уже принятых решений».

Решение о создании управления и реформы модели обратной связи принимал премьер-министр Михаил Мишустин, в том числе по итогам встреч с бизнес-сообществом и НКО в рабочих поездках 2020–2021 годов по регионам, передает газета. По ее данным, в рамках создания управления предполагается «кадровая и организационная перезагрузка» экспертного совета при правительстве, который, предположительно, станет одним из основных инструментов работы в этом направлении.