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СМИ узнали о планах кабмина создать новую систему работы с экспертами

Как пишет «Коммерсантъ», Белый дом рассчитывает перестроить систему работы с общественностью, бизнесом и законодателями
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В структуре аппарата правительства создается новое управление экспертизы и планирования, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, курировать работу управления будет заместитель руководителя аппарата Белого дома Александр Грибов.

Основной задачей новой структуры станет улучшение системы обратной связи Белого дома по принимаемым правительством решениям, передает газета. Фактически речь идет о перестройке схемы работы правительства с общественностью, отраслевыми ассоциациями и союзами, а также законодателями, уточняется в публикации.

Система обратной складывалась неравномерно с конца 1990-х, отмечает издание. В 2012 году был создан экспертный совет при правительстве, его решения носят рекомендательный характер. Источник «Коммерсантъ» в Белом доме указал, что «зачастую взаимодействие с экспертным сообществом носит формальный характер, а его представителей подключают к обсуждению уже принятых решений».

Решение о создании управления и реформы модели обратной связи принимал премьер-министр Михаил Мишустин, в том числе по итогам встреч с бизнес-сообществом и НКО в рабочих поездках 2020–2021 годов по регионам, передает газета. По ее данным, в рамках создания управления предполагается «кадровая и организационная перезагрузка» экспертного совета при правительстве, который, предположительно, станет одним из основных инструментов работы в этом направлении.

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«Ожидается, что изменение подходов в работе ждет также все совещательные органы при правительстве и общественные советы при министерствах», — рассказал собеседник газеты. По его словам, в Белом доме ждут генерации идей и экспертизы, основанной на научном подходе. Прямой задачей нового управления будут «планирование работы по обсуждению и закреплению инициатив», а также «планирование экспертного сопровождения социально значимых инициатив правительства от идеи до нормативно-правового акта». В качестве еще одной задачи собеседник назвал налаживание взаимодействия правительства и парламента и работу с профильными комитетами Госдумы и Совета федерации.

Глава ассоциации «Опора России» Александр Калинин позитивно оценил «перезагрузку» в работе правительства с экспертами. По его словам, для достижения наццелей требуются комплексные инициативы, однако сейчас экспертная работа при разных ведомствах носит рассредоточенный характер. Калинин отметил, что эффективность совместной работы показала пандемия, когда оперативный штаб по коронавирусу обрабатывал предложения бизнеса, а затем они внедрялись правительством.

Как указала секретарь Общественной палаты, председатель совета ФГБНУ «Исследовательский центр частного права им. С. С. Алексеева при президенте РФ» Лидия Михеева, запрос на такую реформу сейчас есть, и Общественной палате было бы интересно взаимодействовать с таким управлением экспертизы. По ее словам, организация хотела бы иметь возможность для диалога с разработчиками инициатив в рамках нулевых чтений законопроектов, «чтобы донести позицию общества до исполнительной власти».

В мае прошлого года президент Владимир Путин говорил, что власть должна точно и ясно понимать, что происходит с ее решениями в реальной жизни. «Если мы говорим об элементах поддержки наших людей либо предприятий и отраслей экономики, мы должны точно и ясно себе представлять, как это работает в жизни и, имея эту обратную связь, мгновенно на это реагировать с тем, чтобы обеспечить безусловное исполнение всех наших решений, иначе грош им цена», — указывал глава государства.

В феврале этого года Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра, который должен согласовывать работу разных уровней власти в случае инцидентов и при реализации приоритетных задач. Центр будет регулироваться аналитическим центром при кабинете министров.

Автор
Анастасия Батманова
Белый дом экспертный совет
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