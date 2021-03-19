Times сообщила о попытках России глушить связь британских ВВС на Кипре

Кто-то пытается глушить сигналы самолета британских ВВС, взлетающего с авиабазы на Кипре. Источники The Times в британской разведке возлагают вину на Россию

Транспортным самолетом Airbus A400M на авиабазе Акротири на Кипре (Фото: Nick Ansell /FA Bobo / PIXSELL / PA Images)

Британские ВВС на Кипре несколько раз сталкивались с ситуацией, когда кто-то пытался заглушить связь самолета, вылетающего с авиабазы Акротири. Военная разведка Великобритании предполагает, что этим занимается Россия, пишет Times со ссылкой на источники.

По словам источников, «враждебное государство» несколько раз пыталось глушить спутниковую связь с транспортным самолетом Airbus A400M. В случае успеха таких действий пилоты могли потерять ориентацию и сбиться с курса. Однако ни одна из таких радиоэлектронных атак успехом не увенчалась.

Источник атак достоверно не известен. Однако, как отметили собеседники Times, чтобы организовать такие атаки, нужно находиться достаточно близко. Они сделали вывод, что это могли быть либо сирийские, либо российские военные (на карте, которую опубликовала Times, отмечены пункты базирования российских частей в сирийских Тартусе и Латакии). Но техническая возможность для такой атаки, считают специалисты, есть только у россиян.

«Россия пытается глушить сигнал с взлетающих самолетов, что является частью ее подпороговой деятельности (враждебные действия, не предполагающие прямое военное столкновение. — РБК). Это пример враждебного и безрассудного поведения без видимых причин. Это транспортные самолеты, перевозящие запчасти. Это не истребители», — сказал собеседник Times.