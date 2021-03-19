Times сообщила о попытках России глушить связь британских ВВС на Кипре

На Кипре расположены две британские авиабазы — Акротири и Делекия. Они занимают почти 3% площади острова. Они остались со времен получения Кипром независимости от Великобритании в 1960 году. Расстояние от Акротири до побережья Сирии по прямой составляет около 200 км.
Эти базы активно использовались Великобританией в военной кампании в Сирии с 2015 года. С них вылетали бомбардировщики, наносящие удары по позиция «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка). Вскоре после первых налетов бомбардировщики начали сопровождать истребители, чтобы подстраховать их на случай возможных столкновений с российской авиацией в воздушном пространстве над Сирией.
В 2018 году на фоне ударов США по правительственным военным объектам в Сирии и вызванного этим обострения отношений с Москвой на британские авиабазы на Кипре начали перебрасывать дополнительные силы.
История сирийского конфликта
Назвать точную дату начала гражданской войны в Сирии, которая идет вот уже десять лет, достаточно трудно. Одним из первых крупных выступлений стала акция в Дамаске 15 марта 2011 года, когда несколько сотен человек стихийно собрались и вышли на улицы столицы. Звучали лозунги против коррупции, за демократию и свободу слова, а также требования к Башару Асаду покинуть пост президента.
Митингу в Дамаске предшествовали события в городе Дераа у границы с Иорданией. В начале марта там были задержаны школьники из известных в городе семей, которые написали на школе: «Твоя очередь, доктор», — намек на то, что президента Башара Асада, офтальмолога по образованию, постигнет участь президентов Туниса и Египта Зин Абидина бен Али и Хосни Мубарака, подавших в отставку из-за массовых акций протеста в своих странах. Против задержания собралась уличная демонстрация, и полиция применила силу против протестующих.
В Дераа митинги тоже продолжались и тоже были разогнаны. 18 марта по несогласным был открыт огонь, жертвами стали четыре человека. После похорон погибших начались новые беспорядки, и вскоре часть города перешла под контроль протестующих. В апреле стихийные массовые демонстрации охватили всю страну. При столкновениях с полицией гибли уже десятки людей.
15 июля Международный комитет Красного Креста (МККК) объявил, что расценивает внутриполитическую ситуацию в Сирии как гражданскую войну и требует соблюдения международного гуманитарного права на территории страны.
29 июля у повстанцев появилась армия: нелояльные режиму сирийские офицеры под руководством полковника Рияда Асада объявили о формировании Свободной сирийской армии (ССА).
В конфликте почти с самого его начала проявились интересы стран региона и мировых держав. В 2014 году из соседнего Ирака началось проникновение бойцов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). К осени 2015 года террористы стояли на пороге Дамаска.
В 2014 году США, возглавлявшие коалицию по борьбе с террористами, начали наносить удары по их позициям в Сирии. В октябре 2015 года свою антитеррористическую операцию начала Россия. В конце 2017 года российский президент Владимир Путин объявил о разгроме террористов, в заслугу разгром ИГ ставят себе и США. К этому же времени военные силы правительства Асада начали восстанавливать контроль над территорией страны.
Попытки мирно урегулировать конфликт до сих пор результата не принесли. Основой для урегулирования являются принципы, принятые в Женеве в 2012 году, — создание переходного правительства с участием всех заинтересованных сторон, проведение президентских и парламентских выборов, формирование новых органов власти. Одним из элементов урегулирования должно стать и принятие новой Конституции — 30 октября 2019 года начал работу Сирийский конституционный комитет. Однако к непосредственному написанию нового закона его участники (они собираются в Женеве) до сих пор не приступили, поэтому очередные выборы президента (должны пройти до конца мая) пройдут по существующему законодательству.