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Политика ,  
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Times сообщила о попытках России глушить связь британских ВВС на Кипре

Кто-то пытается глушить сигналы самолета британских ВВС, взлетающего с авиабазы на Кипре. Источники The Times в британской разведке возлагают вину на Россию
Транспортным самолетом Airbus A400M на авиабазе Акротири на Кипре
Транспортным самолетом Airbus A400M на авиабазе Акротири на Кипре (Фото: Nick Ansell /FA Bobo / PIXSELL / PA Images)

Британские ВВС на Кипре несколько раз сталкивались с ситуацией, когда кто-то пытался заглушить связь самолета, вылетающего с авиабазы Акротири. Военная разведка Великобритании предполагает, что этим занимается Россия, пишет Times со ссылкой на источники.

По словам источников, «враждебное государство» несколько раз пыталось глушить спутниковую связь с транспортным самолетом Airbus A400M. В случае успеха таких действий пилоты могли потерять ориентацию и сбиться с курса. Однако ни одна из таких радиоэлектронных атак успехом не увенчалась.

Источник атак достоверно не известен. Однако, как отметили собеседники Times, чтобы организовать такие атаки, нужно находиться достаточно близко. Они сделали вывод, что это могли быть либо сирийские, либо российские военные (на карте, которую опубликовала Times, отмечены пункты базирования российских частей в сирийских Тартусе и Латакии). Но техническая возможность для такой атаки, считают специалисты, есть только у россиян.

«Россия пытается глушить сигнал с взлетающих самолетов, что является частью ее подпороговой деятельности (враждебные действия, не предполагающие прямое военное столкновение. — РБК). Это пример враждебного и безрассудного поведения без видимых причин. Это транспортные самолеты, перевозящие запчасти. Это не истребители», — сказал собеседник Times.

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На Кипре расположены две британские авиабазы — Акротири и Делекия. Они занимают почти 3% площади острова. Они остались со времен получения Кипром независимости от Великобритании в 1960 году. Расстояние от Акротири до побережья Сирии по прямой составляет около 200 км.

Эти базы активно использовались Великобританией в военной кампании в Сирии с 2015 года. С них вылетали бомбардировщики, наносящие удары по позиция «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка). Вскоре после первых налетов бомбардировщики начали сопровождать истребители, чтобы подстраховать их на случай возможных столкновений с российской авиацией в воздушном пространстве над Сирией.

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В 2018 году на фоне ударов США по правительственным военным объектам в Сирии и вызванного этим обострения отношений с Москвой на британские авиабазы на Кипре начали перебрасывать дополнительные силы.

История сирийского конфликта

Назвать точную дату начала гражданской войны в Сирии, которая идет вот уже десять лет, достаточно трудно. Одним из первых крупных выступлений стала акция в Дамаске 15 марта 2011 года, когда несколько сотен человек стихийно собрались и вышли на улицы столицы. Звучали лозунги против коррупции, за демократию и свободу слова, а также требования к Башару Асаду покинуть пост президента.

Митингу в Дамаске предшествовали события в городе Дераа у границы с Иорданией. В начале марта там были задержаны школьники из известных в городе семей, которые написали на школе: «Твоя очередь, доктор», — намек на то, что президента Башара Асада, офтальмолога по образованию, постигнет участь президентов Туниса и Египта Зин Абидина бен Али и Хосни Мубарака, подавших в отставку из-за массовых акций протеста в своих странах. Против задержания собралась уличная демонстрация, и полиция применила силу против протестующих.

В Дераа митинги тоже продолжались и тоже были разогнаны. 18 марта по несогласным был открыт огонь, жертвами стали четыре человека. После похорон погибших начались новые беспорядки, и вскоре часть города перешла под контроль протестующих. В апреле стихийные массовые демонстрации охватили всю страну. При столкновениях с полицией гибли уже десятки людей.

15 июля Международный комитет Красного Креста (МККК) объявил, что расценивает внутриполитическую ситуацию в Сирии как гражданскую войну и требует соблюдения международного гуманитарного права на территории страны.

29 июля у повстанцев появилась армия: нелояльные режиму сирийские офицеры под руководством полковника Рияда Асада объявили о формировании Свободной сирийской армии (ССА).

В конфликте почти с самого его начала проявились интересы стран региона и мировых держав. В 2014 году из соседнего Ирака началось проникновение бойцов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). К осени 2015 года террористы стояли на пороге Дамаска.

В 2014 году США, возглавлявшие коалицию по борьбе с террористами, начали наносить удары по их позициям в Сирии. В октябре 2015 года свою антитеррористическую операцию начала Россия. В конце 2017 года российский президент Владимир Путин объявил о разгроме террористов, в заслугу разгром ИГ ставят себе и США. К этому же времени военные силы правительства Асада начали восстанавливать контроль над территорией страны.

Попытки мирно урегулировать конфликт до сих пор результата не принесли. Основой для урегулирования являются принципы, принятые в Женеве в 2012 году, — создание переходного правительства с участием всех заинтересованных сторон, проведение президентских и парламентских выборов, формирование новых органов власти. Одним из элементов урегулирования должно стать и принятие новой Конституции — 30 октября 2019 года начал работу Сирийский конституционный комитет. Однако к непосредственному написанию нового закона его участники (они собираются в Женеве) до сих пор не приступили, поэтому очередные выборы президента (должны пройти до конца мая) пройдут по существующему законодательству.

Автор
Георгий Тадтаев
Кипр Сирия британские ВВС
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