Нестеренко ушла из Минфина после 20 лет работы

В Минфине Татьяна Нестеренко проработала более 20 лет, восемь из которых — на посту первого замглавы ведомства

Татьяна Нестеренко (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Первого заместителя министра финансов Татьяну Нестеренко освободили от должности в связи с переходом на другую работу, говорится в сообщении правительства.

В Минфине Нестеренко проработала более 20 лет, восемь из которых — на посту первого замглавы ведомства.

Пресс-служба правительства отметила, что «за многолетний плодотворный труд Татьяне Нестеренко объявлена благодарность президента России». Ей также вручена медаль Столыпина, которую правительство учредило как поощрение за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны.

«Татьяна Геннадьевна — профессионал высочайшего класса. Она внесла значимый вклад в укрепление финансовой системы страны, создание основ для успешного выполнения стоящих перед правительством стратегических задач», — отметил премьер Михаил Мишустин.

«Задел, который создала Татьяна Геннадьевна за время своей работы в Министерстве финансов, будет в полной мере использоваться и в дальнейшем, в том числе для выстраивания эффективной бюджетной системы, отвечающей новым вызовам и требованиям», — сказал в связи с уходом Нестеренко министр финансов Антон Силуанов. Он пояснил, что после ухода из министерства Нестеренко продолжит заниматься проектами в финансовой сфере.