Нестеренко ушла из Минфина после 20 лет работы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 14:05
Лавров заявил о появлении на Западе фриковой дипломатии Политика, 14:55 Названы самые популярные у россиян приложения для смартфонов Технологии и медиа, 14:50 МВД задержало 11 подозреваемых по делу о хищении ₽10 млрд у «Россетей» Общество, 14:50 В Грузии умерла впавшая в кому после прививки AstraZeneca медсестра Общество, 14:49 Риелторы назвали районы — лидеры Старой Москвы по темпам продажи жилья Недвижимость, 14:48 Импорт без оглядки на рубль: как хеджировать валютные риски РБК и Банк «Открытие», 14:43 Что такое отложенные ордера. Почему это важно и полезно Крипто, 14:32 Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов Спорт, 14:28 Нестеренко ушла из Минфина после 20 лет работы Политика, 14:27 Эрдоган назвал элегантным ответ Путина Байдену Политика, 14:16 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 14:14 В Минспорта сообщили о 286 случаях заражения COVID на спортивных базах Спорт, 14:13 Финляндия четвертый год подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран Общество, 14:12 СМИ сообщили о местонахождении «потерянной НАТО» российской подлодки Политика, 14:10
Политика ,  
0 

Нестеренко ушла из Минфина после 20 лет работы

В Минфине Татьяна Нестеренко проработала более 20 лет, восемь из которых — на посту первого замглавы ведомства
Татьяна Нестеренко
Татьяна Нестеренко (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Первого заместителя министра финансов Татьяну Нестеренко освободили от должности в связи с переходом на другую работу, говорится в сообщении правительства.

В Минфине Нестеренко проработала более 20 лет, восемь из которых — на посту первого замглавы ведомства.

Пресс-служба правительства отметила, что «за многолетний плодотворный труд Татьяне Нестеренко объявлена благодарность президента России». Ей также вручена медаль Столыпина, которую правительство учредило как поощрение за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны.

«Татьяна Геннадьевна — профессионал высочайшего класса. Она внесла значимый вклад в укрепление финансовой системы страны, создание основ для успешного выполнения стоящих перед правительством стратегических задач», — отметил премьер Михаил Мишустин.

«Задел, который создала Татьяна Геннадьевна за время своей работы в Министерстве финансов, будет в полной мере использоваться и в дальнейшем, в том числе для выстраивания эффективной бюджетной системы, отвечающей новым вызовам и требованиям», — сказал в связи с уходом Нестеренко министр финансов Антон Силуанов. Он пояснил, что после ухода из министерства Нестеренко продолжит заниматься проектами в финансовой сфере. 

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter