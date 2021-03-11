В Подмосковье по отрицательным мотивам отстранили зампрокурора региона

В Мособлпрокуратуре заявили, что зампрокурора написал заявление об увольнении по собственному желанию

Семен Якубов (Фото: onk-mosobl.ru)

Заместитель прокурора Московской области Семен Якубов отстранен по отрицательным мотивам, сообщил РБК источник, близкий к Генпрокуратуре. Об отстранении Якубова также пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, в отношении заместителя прокурора ведется проверка.

РБК направил запрос в прокуратуру Московской области.

В пресс-службе Мособлпрокуратуры сообщили, что Якубов подал заявление об отставке, но оно еще не принято, а находится на рассмотрении, сообщает «РИА Новости». «Якубов подал рапорт на увольнение по собственному желанию, который в настоящее время находится на рассмотрении», — сказала представитель ведомства.

Якубов родился в 1977 году в Махачкале, окончил Дагестанский государственный университет в 1997-м и с тех пор работал в надзорном ведомстве — начинал следователем Московско-Ярославской транспортной прокуратуры, а затем стал заместителем ее руководителя. В 2010–2014 годах был заместителем и первым заместителем прокурора Центрального административного округа Москвы, в 2014–2017 годах возглавлял Одинцовскую городскую прокуратуру, после чего был назначен заместителем прокурора Подмосковья.