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Политика ,  
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Минюст продлит мораторий для НКО на отчетность о финансировании

Минюст решил продлить мораторий на обязательное требование отчитываться об источниках финансирования жертвователей. Ранее Путину на нормы, введенные ведомством, пожаловались более 50 НКО, в том числе фонды «Подари жизнь» и «Вера»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минюст решил отложить вступление в силу требования для российских некоммерческих организаций отчитываться об источниках финансирования своих жертвователей. По данным газеты «Коммерсантъ», в ближайшие дни министерство выпустит приказ, устанавливающий новый трехмесячный мораторий на это требование.

Ранее ассоциация социально ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе» (объединяет 57 НКО) направила письмо президенту Владимиру Путин, в котором организации пожаловались на невыполнимые, по их мнению, требования Минюста. Речь идет о приказе ведомства № 170 от 16 августа 2018 года, согласно которому НКО должны отчитываться о возможном иностранном финансировании своих жертвователей. Два года со дня выхода приказа норма не действовала — ведомство установило мораторий. Однако НКО должны были представить свои отчеты по новым правилам уже до 15 апреля 2021 года.

В течение прошлого года представители некоммерческого сектора обращались в Минюст с просьбой продлить мораторий или отменить требование. Они отмечали, что сведения о финансовых потоках доноров могут составлять коммерческую тайну, а жертвователи не обязаны отчитываться перед НКО, не несут ответственность за отказ предоставить такие данные или предоставление недостоверной информации. В то же время для НКО такая ответственность предусмотрена — их могут оштрафовать. Но чиновники заявили, что продление моратория помешает Минюсту выполнять «функцию по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций в полном объеме».

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На совещании в Минюсте 17 марта глава ведомства Константин Чуйченко заявил о необходимости помочь НКО и сообщил, что ведомство планирует продлить мораторий на три месяца, до 15 июля. Помимо этого он пообещал сформировать рабочую группу с участием представителей министерства и «заинтересованных организаций некоммерческого сектора» для разработки методических рекомендаций по заполнению форм отчетности. По словам замминистра юстиции Олег Свириденко, «в основу рекомендаций будет положен принцип презумпции законности и добросовестности деятельности некоммерческих организаций и их контрагентов». В сообщении ведомства говорилось, что «представители общественности отметили актуальность прозвучавших вопросов» и «выразили готовность к конструктивной совместной деятельности».

Встреча представителей НКО «лицом к лицу» с министром юстиции произошла впервые за долгие годы, сообщили опрошенные изданием участники заседания в Минюсте. По словам источника «Коммерсанта», близкого к правительству и присутствовавшего на встрече, приказ ведомства появится в ближайшие дни. Он также подтвердил, что рабочая группа, в которую войдут представители НКО, разработает методические рекомендации по подаче отчетности в ближайшие две недели.

В конце февраля стало известно, что Минюст предложил запретить НКО проводить крупные сделки без одобрения. Законопроект разработан в отношении автономных некоммерческих организаций, в деятельности которых используются средства бюджетной системы.

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Документ предлагает установить, что «совершение такой организацией крупной сделки возможно только после предварительного согласия ее учредителей либо коллегиального высшего органа управления (при его наличии) в порядке, установленном ее учредительными документами», указали в министерстве. Законопроект будет представлен в правительство в марте, а в Госдуму — в июне 2021 года, сообщили в пресс-службе.

Авторы
Анастасия Батманова, Виктория Полякова
НКО Минюст Константин Чуйченко
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