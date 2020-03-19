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Поправки в Конституцию ,  
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Путин словами «не знаю, посмотрим» ответил на вопрос о будущей работе

Глав государства признал, что «элиты могут нервничать» из-за неопределенности с будущим президентом. Однако, по его словам, главное — желание народа
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что пока преждевременно говорить о его будущей работе по истечении нынешнего срока полномочий. Отвечая на вопрос, в каком качестве он себя видит после 2024 года, глава государства сказал: «Не знаю, посмотрим».

«Впереди еще четыре года, у меня нет сейчас ответа. Это зависит от настроения народа, от желания людей», — сказал глава государства.

Путин согласился с тем, что «элиты могут нервничать» из-за неопределенности в этом вопросе, а потому «возможна разбалансировка». «Но все-таки первичный источник власти — это народ. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят», — сказал он.

Действующий текст Конституции не позволяет Путину остаться на своем посту после 2024 года. Однако 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила внести в основной закон поправку, в соответствии с которой президентские сроки будут обнулены. Свою инициативу она объяснила необходимостью надежной страховки для страны. Интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Путину» было записано в феврале, до внесения поправки Терешковой.

Сам президент поддержал инициативу, однако заявил, что она может быть принята только после голосования россиян по поправкам и в случае признания законной Конституционным судом.

Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому
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В начале этой недели Конституционный суд согласился с предложенными поправками, в том числе об обнулении президентских сроков. 17 марта Путин подписал документ, в соответствии с которым общероссийское голосование по поправкам в основной закон должно пройти 22 апреля.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Конституция
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