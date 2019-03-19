В МИДе указали на значение аббревиатуры НАТО из-за слов Трампа о Бразилии

В Москве намерены изучить заявления президента США Дональда Трампа о возможном включении Бразилии в НАТО, но отмечают, что данная аббревиатура расшифровывается как Организация Североатлантического договора

Сергей Рябков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Аббревиатура НАТО указывает на североатлантическую направленность альянса, МИД России изучит заявление президента США Дональда Трамп о возможном включении Бразилии в организацию, заявил журналистам замминистра иностранных дел Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

По его словам, необходимо «повнимательнее посмотреть» на заявления, сделанные Трампом на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. «Но хотел бы в порядке общего наблюдения отметить, что организация НАТО расшифровывается как Организация Североатлантического договора», — сказал Рябков.

Ранее Трамп допустил включение Бразилии в альянс. «Мы очень серьезно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом», — сказал он журналистам в Вашингтоне. По его словам, отношения между США и Бразилией еще никогда не были «настолько близкими».

Альянс НАТО был основан в 1949-м. На данный момент членами НАТО являются 29 стран, две из них расположены в Северной Америке — США и Канада, остальные — в Европе. Государств-членов альянса на других континентах нет, однако есть так называемые основные союзники вне НАТО, так обозначают страны, поддерживающие США, но не являющиеся членами военно-политического блока. В их число входят в том числе Австралия, Аргентина и Япония. В последний раз НАТО расширялся в 2017-м, тогда членом альянса стала Черногория.