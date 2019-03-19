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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Трамп «всерьез» допустил вступление Бразилии в НАТО
Американский лидер заявил, что всерьез рассматривает такую возможность. Также Трамп поддерживает желание Бразилии вступить в ОЭСР. В Москве пообещали изучить эти заявления
Дональд Трамп и президент Бразилии ​Жаир Болсонару (слева направо) (Фото: Michael Reyholds / EPA / ТАСС)

США «всерьез рассматривают» возможность членства Бразилии в НАТО или другом альянсе. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает Reuters. Кроме того, он заявил, что поддерживает желание этой страны на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Мы очень серьезно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом», — сказал Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Вашингтоне. Трамп также отметил, что отношения между США и Бразилией «никогда не были настолько близкими».

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.

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В НАТО входят 29 стран, расположенных главным образом в Европе. Кроме европейских стран в блок входят две страны из Северной Америки — США и Канада. Страны с других континентов в альянс не входят. Однако существует термин «основной союзник вне НАТО», которым обозначают государства, поддерживающие США, но не входящие в этот военный блок. Например, Австралия, Япония, Аргентина и другие.

ОЭСР — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы демократии и свободной рыночной экономики. В нее входят более 35 стран. В 2007 году начались переговоры по вступлению России в ОЭСР. Однако в 2014 году этот процесс приостановлен.

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Ранее спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия извлекла дивиденды из расширения НАТО на восток после распада СССР. По его словам, Эстония, Латвия и Литва не представляют угроз для безопасности Москвы. Он выразил надежду, что Россия не станет демонстрировать негативную реакцию на интеграцию Украины в НАТО, подчеркнув, что вступление Украины в военный альянс — вопрос долгий и сейчас Киев едва ли соответствует требованиям НАТО.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Дональд Трамп, Бразилия
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