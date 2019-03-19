Трамп «всерьез» допустил вступление Бразилии в НАТО

Американский лидер заявил, что всерьез рассматривает такую возможность. Также Трамп поддерживает желание Бразилии вступить в ОЭСР. В Москве пообещали изучить эти заявления

Дональд Трамп и президент Бразилии ​Жаир Болсонару (слева направо) (Фото: Michael Reyholds / EPA / ТАСС)

США «всерьез рассматривают» возможность членства Бразилии в НАТО или другом альянсе. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает Reuters. Кроме того, он заявил, что поддерживает желание этой страны на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Мы очень серьезно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом», — сказал Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Вашингтоне. Трамп также отметил, что отношения между США и Бразилией «никогда не были настолько близкими».

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.

В НАТО входят 29 стран, расположенных главным образом в Европе. Кроме европейских стран в блок входят две страны из Северной Америки — США и Канада. Страны с других континентов в альянс не входят. Однако существует термин «основной союзник вне НАТО», которым обозначают государства, поддерживающие США, но не входящие в этот военный блок. Например, Австралия, Япония, Аргентина и другие.