Конгрессмен потребовал с Twitter более $250 млн за цензуру и клевету

Конгрессмен потребовал с Twitter более $250 млн за цензуру и клевету

Пользователи создали фейковые аккаунты мамы и коровы члена палаты представителей США. В них, по мнению Девина Нуньеса, они распространяли клеветнические заявления. В связи с этим законодатель потребовал у Twitter более $250 млн

Девин Нуньес (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Республиканец, адвокат и член палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес подал иск к Twitter Inc., а также нескольким его пользователям, которые зарегистрировали в микроблоге фейковые аккаунты от имени мамы законодателя (@DevinNunesMom) и его коровы (@DevinCow). Соответствующий документ размещен на сервисе Scribd. В качестве компенсации Нуньес потребовал $250 млн и еще $350 тыс. «штрафных убытков».

Требования касаются «клеветнических и злонамеренных твитов, которые были направлены против него и его семьи» и распространение которых Twitter позволил «как поставщик информационного контента». Выступая в программе Hannity на Fox News, Нуньес пояснил, что в первую очередь выступает против действий сервиса микроблогов, потому что именно он является основным распространителем поддельных и клеветнических новостей. Компания, как уверен законодатель, «размножает» только контент, с которым она согласна.

Против Нуньеса в соцсети, по его мнению, велась организованная кампания. «Люди нацеливались на меня, были созданы анонимные учетные записи <...>, которые не должны существовать», — указал законодатель, подчеркнув, что Twitter уверяет: аккаунтов, которые бы участвовали в подобных действиях, в соцсети нет.​

Twitter и несколько его пользователей Нуньес обвинил в «теневом запрете консерваторам», в том числе ему, влиять на выборы 2018 года в конгресс путем «цензуры» (с помощью модерации) и распространения противоположных точек зрения. Так, аккаунт @DevinNunesMom (сейчас удален), как уточняется в документе, с февраля 2018 года по март 2019 года «публиковал сотни вопиюще ложных, клеветнических, оскорбительных, скандальных и мерзких заявлений против Нуньеса». С аналогичными целями, как считает республиканец, был создан и @DevinCow.