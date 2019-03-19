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Kraft Heinz $46 (+42,77%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
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Конгрессмен потребовал с Twitter более $250 млн за цензуру и клевету
Пользователи создали фейковые аккаунты мамы и коровы члена палаты представителей США. В них, по мнению Девина Нуньеса, они распространяли клеветнические заявления. В связи с этим законодатель потребовал у Twitter более $250 млн
Девин Нуньес (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Республиканец, адвокат и член палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес подал иск к Twitter Inc., а также нескольким его пользователям, которые зарегистрировали в микроблоге фейковые аккаунты от имени мамы законодателя (@DevinNunesMom) и его коровы (@DevinCow). Соответствующий документ размещен на сервисе Scribd. В качестве компенсации Нуньес потребовал $250 млн и еще $350 тыс. «штрафных убытков».

Требования касаются «клеветнических и злонамеренных твитов, которые были направлены против него и его семьи» и распространение которых Twitter позволил «как поставщик информационного контента». Выступая в программе Hannity на Fox News, Нуньес пояснил, что в первую очередь выступает против действий сервиса микроблогов, потому что именно он является основным распространителем поддельных и клеветнических новостей. Компания, как уверен законодатель, «размножает» только контент, с которым она согласна.

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Против Нуньеса в соцсети, по его мнению, велась организованная кампания. «Люди нацеливались на меня, были созданы анонимные учетные записи <...>, которые не должны существовать», — указал законодатель, подчеркнув, что Twitter уверяет: аккаунтов, которые бы участвовали в подобных действиях, в соцсети нет.​

Twitter и несколько его пользователей Нуньес обвинил в «теневом запрете консерваторам», в том числе ему, влиять на выборы 2018 года в конгресс путем «цензуры» (с помощью модерации) и распространения противоположных точек зрения. Так, аккаунт @DevinNunesMom (сейчас удален), как уточняется в документе, с февраля 2018 года по март 2019 года «публиковал сотни вопиюще ложных, клеветнических, оскорбительных, скандальных и мерзких заявлений против Нуньеса». С аналогичными целями, как считает республиканец, был создан и @DevinCow.

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Эти учетные записи, согласно иску, «преследовали его и намеренно вмешивались в расследование законодателя, которое он вел в качестве председателя комитета по разведке палаты представителей». Оно касалось роли России в президентских выборах 2016 года в США.

Представитель Twitter отказался Fox News комментировать иск. Гендиректор компании Джек Дорси, выступая в Конгрессе в прошлом году, заверил, что платформа является цифровой публичной площадкой. Однако Дорси признался в своем выступлении, что как частная компания Twitter сохраняет за собой право подвергать публикующиеся в микроблогах заявления цензуре.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Палата представителей США, Twitter
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