Кремль назвал свои ожидания от итогов выборов президента Украины

Москва надеется, что на Украине к власти придет «президент мира, а не войны», который будет готов выстраивать отношения с Россией, заявил Дмитрий Песков

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьется мира в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Для кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость и который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федераций. Вот это можно сказать однозначно», — объяснил Песков.

Представитель Кремля также прокомментировал заявления президента Украины Петра Порошенко, который сказал накануне, что не намерен добиваться улучшения отношений с Москвой. «Что касается того, при ком может быть лучше для наших двухсторонних отношений, опять же, при нынешнем лучше быть не может», — озвучил Песков позицию Кремля.

18 марта президент Владимир Путин на встрече с общественниками Крыма заявил о непонимании с руководством Украины, с которым «вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата наших отношений». Президент подчеркнул, что отношения с Киевом можно будет выстраивать только тогда, когда «здравый смысл [в украинском руководстве] восторжествует».