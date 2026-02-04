 Перейти к основному контенту
Дело Эпштейна⁠,
0

Бывшая жена Гейтса на фоне дела Эпштейна признала свой брак «болезненным»

Сюжет
Дело Эпштейна
Мелинда Френч-Гейтс рассказала, что публикация файлов Эпштейна заставила ее вспомнить о болезненных моментах в браке с Биллом Гейтсом. Она заявила, что «рада выбраться из этой грязи». Пара развелась после 27 лет совместной жизни
Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Epstein Estate / House Oversight / Zuma / ТАСС)

Бывшая жена основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда Френч-Гейтс в подкасте Wild Card with Rachel Martin на YouTube заявила, что на фоне рассекречивания материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, общество переживает переломный момент.

Экс-супруга поделилась, что тяжело переживает судьбу жертв Эпштейна. «Потому что это возвращает воспоминания об очень, очень болезненных моментах в моем браке. Но я уже пережила это. Я специально оттолкнула это и пошла дальше», — сказала Френч-Гейтс.

Она добавила, что «счастлива выбраться из всей этой грязи». Гейтс официально развелся с Мелиндой в 2021 году. Пара была в браке 27 лет.

О связях Гейтса с Эпштейном стало известно еще в 2019 году, пишет Би-би-си. The Wall Street Journal писала, что женщина начала встречаться с адвокатами по бракоразводным процессам с того же года.

В файлах Эпштейна нашли данные о проблемах Гейтса после «русских девушек»
Политика
Джеффри Эпштейн

В конце января 2026 года Минюст США обнародовал 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков из архивов Эпштейна. Изучив новые материалы, газета The Telegraph обнаружила письма, которые Эпштейн отправлял самому себе в июле 2013 года. В них финансист критикует Гейтса. В частности, Эпштейн утверждает, что основатель Microsoft якобы заразился венерическим заболеванием и просил скрыть этот факт от его жены Мелинды. Согласно письмам, Гейтс также просил Эпштейна раздобыть антибиотики, чтобы «тайком дать их Мелинде».

В одном из писем Эпштейн заявляет, что был «втянут в серьезный супружеский спор между Мелиндой и Биллом». По его словам, его «неправомерно вовлекали в действия, которые варьировались от морально неприемлемых до этически сомнительных». К таковым якобы относились «помощь Биллу в приобретении лекарств, чтобы справиться с последствиями его связей с русскими девушками, а также содействие его незаконным отношениям с замужними женщинами».

Гейтс заявлял, что у него не было с Эпштейном ни делового партнерства, ни дружбы. Представитель основателя Microsot опроверг утверждения, которые содержатся в файлах Эпштейна. «Единственное, что демонстрируют эти документы, — это разочарование Эпштейна из-за отсутствия у него постоянных отношений с Гейтсом и те крайности, на которые он был готов пойти, чтобы заманить и очернить [его]», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

