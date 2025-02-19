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Переговоры России и США ,  
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Лавров заявил об отходе отношений России и США «от края пропасти»

Лавров: отношения России и США начали отход от края пропасти
Сюжет
Переговоры России и США
В отношениях России и США наметилась «позитивная атмосфера», намерения сторон «правильные», заявил Лавров. Он также назвал Трампа первым из западных лидеров, кто понял позицию Москвы насчет Украины и НАТО
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Москва и Вашингтон «начали отход от края пропасти», в двусторонних отношениях наметилась «позитивная атмосфера», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме.

«Мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация [бывшего президента США Джо] Байдена, но это только первые шаги», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Он назвал «позитивной» сложившуюся атмосферу, а намерения сторон — «правильными» и заявил о необходимости «встречаться, слушать и слышать, принимать решения, которые будут реалистичны». По его словам, США продемонстрировали заинтересованность в устранении «искусственных препонов» в реализации «взаимовыгодных проектов» с Россией.

Президент США Дональд Трамп стал первым из западных лидеров, признавших первопричиной конфликта на Украине ее «втягивание в НАТО», считает Лавров. «Это уже сигнал, что он понимает нашу позицию, когда президент [России Владимир] Путин в телефонном разговоре с ним еще раз акцентировал, что нам важно не перемирие, которое позволит довооружить Украину в очередной раз и опять натравить ее на нашу страну, а долгосрочный устойчивый мир, опирающийся на устранение первопричин конфликта», — заключил глава российского МИДа.

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Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, Саудовская&nbsp;Аравия. 18 февраля 2025 года

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных представителей США и России впервые с начала военной операции на Украине. Лавров был в составе российской делегации. Стороны обсудили двусторонние отношения и конфликт Украине. В частности, Москва и Вашингтон договорились о восстановлении численности посольств и совместной работе спецпредставителей по окончанию боевых действий. Украинская делегация отсутствовала на переговорах.

В Госдепе охарактеризовали прошедшие переговоры как «важный шаг вперед» для урегулирования на Украине, но сочли его недостаточным «для достижения прочного мира». Киев заранее отказался признавать итоги этой встречи. Она также стала причиной для переноса визита в Саудовскую Аравию президента Украины Владимира Зеленского. «Нас не приглашали на встречу [России и США] в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом», — заявил он.

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Россия США Сергей Лавров переговоры Саудовская Аравия Госдума Украина Военная операция на Украине
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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