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Политика ,  
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ФСБ задержала сына экс-губернатора Челябинской области

ФСБ задержала сына экс-губернатора Челябинской области Дубровского
Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press
Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press

Силовики задержали сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — Александра Дубровского, передают РИА «Новый день» и «Ура.ру» со ссылкой на источники.

«Сейчас он находится на допросе, в ближайшее время будет решен вопрос — избирать ли ему меру пресечения», — сказал собеседник «Ура.ру».

«Новый день» со ссылкой на несколько источников уточняет, что задержание связано с уголовным делом о крупных хищениях (ч. 4 ст. 160 УК) в отношении главы областного министерства дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева. Он находится на допросе. Фигурантами дела также стали первый заместитель начальника правового управления ведомства Станислав Куликов и ряд руководителей подрядных организаций. Речь идет о топ-менеджерах ЗАО «Южуралавтобан» Александре Зырянове и Константине Зарипове, а также бывшем главе созданного после банкротства «Южуралавтобан» АО «Южуралмост» Сергее Вильшенко, пишет «Новый день». В самом министерстве сегодня прошли обыски.

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Политика
Алексей Нечаев

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УФСБ по Челябинской области.

Борис Дубровский находился на посту губернатора Челябинской области с 2014 по 2019 годы. До этого был гендиректором Магнитогорского металлургического комбината. Он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) с ущербом порядка 20 млрд руб. По данным ФАС, во время губернаторства Дубровского большинство контрактов на строительство и ремонт автодорог получила «Южуралмост».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Виктория Хабарова
Россия Челябинская область ФСБ Борис Дубровский задержание уголовное дело растрата
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