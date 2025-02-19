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Политика ,  
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Клишас назвал манипулированием данные о запросах прокуроров по Голубеву

Издание «161» сообщило о повторном отказе Совфеда снять статус неприкосновенности с сенатора Голубева. Сенатор Клишас опроверг поступление запросов в верхнюю палату и назвал эти данные «недобросовестным манипулированием»
Василий Голубев
Василий Голубев (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Генпрокуратура не обращалась к Совету Федерации с любыми запросами в отношении бывшего ростовского губернатора, сенатора Василия Голубева. Об этом заявил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Сенатор Голубев работает по своему графику, ни на какие опросы/допросы его никто не приглашал. Все это недобросовестное манипулирование», — написал Клишас в телеграм-канале.

Так сенатор прокомментировал сведения ростовского издания «161», которое со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило 19 февраля о вызове Голубева на допрос в Следственный комитет. «Вопросы к нему появились и у ФСБ России, и у Генпрокуратуры. Приглашали пока в качестве свидетеля для пояснения в рамках уголовного дела», — рассказал собеседник издания.

Двумя днями ранее, 17 февраля, «161» сообщило со ссылкой на источник, что Генпрокуратура во второй раз попросила Совфед лишить Голубева неприкосновенности, но снова получила отказ. «Они отказали и потребовали дополнительные материалы. Генпрокуратура готовит их и третье представление», — рассказал собеседник.

Кого Госдума лишала депутатской неприкосновенности и мандата. Фотогалерея
Фотогалерея 

Василий Голубев работал губернатором Ростовской области с 2010 по 2024 год. В ноябре 2024 года он ушел в отставку. Он объявил, что у него впереди «новые дела и задачи». Вскоре он стал сенатором от региона.

По сведениям «161», московские силовики допрашивают недавно арестованную главу ростовского минфина Лилию Федотову, а дело о превышении полномочий в ее отношении, по словам источника, «станет толчком для масштабного расследования и задержания крупных фигур» в Ростовской области, в том числе Голубева.

По данным «161», у Голубева есть два адвоката, которые представляли его интересы при опросе. Силовиков интересовал период его работы на посту губернатора и участие в «крупных проектах», утверждает издание.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Василий Голубев Андрей Клишас Ростовская область Совфед неприкосновенность
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