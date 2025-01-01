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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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WSJ назвала пять преград для реализации иммиграционной политики Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Администрация ярого борца с нелегальной миграцией Трампа столкнется с трудностями при реализации его обещаний. Ей предстоит привлечь конгресс, договориться с демократами в крупных городах и, возможно, внести поправки в Конституцию
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Советники избранного президента США Дональда Трампа столкнутся с рядом проблем, когда начнут воплощать в реальность его предвыборные обещания, касающиеся борьбы с нелегальной иммиграцией и иммиграционной политики в целом, пишет The Wall Street Journal.

Первая трудность — перегруженность иммиграционных судов. В них образовались очереди на слушания вплоть до 2029 года, а пока мигранты ждут суда, им выдают разрешение на работу, отмечает издание. По оценкам экспертов, для оперативного рассмотрения старых и новых дел в США придется нанять около 5 тыс. судей, в то время как сейчас их около 500.

Вторая проблема также связана с нехваткой сотрудников — уже в Агентстве иммиграционного и таможенного контроля США, которое отвечает за арест нелегальных мигрантов в стране, их задержание и высылку. У него нет нужного количества самолетов для отправки миллиона мигрантов на родину. Назначенный Трампом «пограничным царем» Том Хоман сообщил WSJ, что в кампании по депортации могут быть использованы военные базы и самолеты.

Третья проблема связана с тем, что нелегальные мигранты нередко концентрируются в крупных городах, контролируемых демократами. Среди таких городов — Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес и Денвер. Власти ряда из них уже заявили, что не будут сотрудничать с федеральными иммиграционными властями, выступив против массовых депортаций. Без сотрудничества с местным руководством поимка нелегальных мигрантов осложнится, поскольку у иммиграционных офицеров в отличие от полиции, подчиненной местным властям, нет разрешения на арест.

Трамп собрался депортировать миллионы мигрантов при избрании президентом
Политика
Дональд Трамп

Четвертая сложность, с которой столкнется новая администрация президента США, в том, что за последние несколько лет мигранты прибывали не из одной Мексики, а из рекордного числа стран, в том числе Китая, Индии, Узбекистана. В результате власти условно не могут погрузить всех мигрантов на один рейс, направляющийся в одно место, — вместо этого им приходится разрабатывать сложные схемы, выбирая, куда направить ограниченное количество своих самолетов. Вдобавок на родине мигрантов не всегда готовы принять эти рейсы: многие из мигрантов приезжают из стран, с которыми дипотношения ослаблены или вообще отсутствуют — к примеру, из Венесуэлы.

Пятая проблема состоит в том, что множество из изменений, предложенных Трампом и его давним советником по вопросам иммиграции и будущим замглавы администрации Стивеном Миллером, могут быть воплощены только через конгресс или посредством внесения поправок в Конституцию.

Основная сложность в том, что, согласно действующим законам, мигранты могут просить убежища, даже если попали в США незаконно. Трамп и его предшественник Джо Байден пытались обойти эту лазейку, заставляя просителей убежища жить в Мексике на время рассмотрения заявления, заключая их в тюрьму или используя другие методы, однако закон все же оставался существенной помехой.

Также Трамп заявил, что намерен отменить некоторые категории виз — например, ту, которая позволяет гражданам США привезти в страну на постоянное проживание своих взрослых братьев и сестер, проживающих за рубежом, или лотерею грин-карт. Однако отменять некоторые категории виз может только конгресс. А обещание Трампа отменить предоставление гражданства по праву рождения и вовсе может потребовать внесения поправок в Конституцию, отмечает издание.

Согласно данным некоммерческой организации American Immigration Council, по состоянию на 2022 год в США проживали около 11 млн нелегальных мигрантов, или 3,3% от общей численности населения. Еще 2,3 млн мигрантов въехали в страну в период с января 2023-го по апрель 2024 года, были пойманы пограничниками, а затем выпущены на свободу под залог, УДО или надзор. Единовременно депортировать всех мигрантов обойдется не менее в чем $315 млрд.

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Дональд Трамп нелегальные мигранты миграционная политика США Мексика
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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