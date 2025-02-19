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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил, что Россия в состоянии «быстро» разрушить города Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
У России есть такая возможность, но она не хочет этого делать, заявил Трамп. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на пресс-конференции, выразил уверенность, что Россия могла бы «очень быстро» разрушить украинские города, включая Киев, но не хочет этого делать.

«Если бы они хотели сделать это на сто процентов, то, вероятно, это произошло бы очень быстро», — сказал он.

По словам республиканца, потери Украины можно было бы предотвратить, он вновь заявил, что при нем боевые действия не начались бы. Своего предшественника Джо Байдена Трамп назвал «некомпетентным».

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По оценке KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской Школы Экономики), общая сумма прямых убытков, которые понесла инфраструктура Украины по состоянию на ноябрь 2024 года из-за полномасштабных боевых действий, достигла $170 млрд. Из них убытки жилого сектора составили $60 млрд, транспортной инфраструктуры — $38,5 млрд, энергетического сектора — $14,6 млрд.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ведомство также неоднократно отчитывалось об «ударах возмездия» по Украине. Один из них был нанесен в ноябре 2024 года в ответ на атаку ракетами ATACMS в Курской области. Президент Владимир Путин говорил тогда, что цели на территории Украины подбирают Министерство обороны и Генеральный штаб. По его словам, это могут быть в том числе и центры принятий решений в Киеве.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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