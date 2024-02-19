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Путин исключил Суровикина из набсовета «Роскосмоса»

Путин исключил экс-главкома ВКС Суровикина из набсовета «Роскосмоса»
Вместе с Суровикиным из набсовета «Роскосмоса» исключен гендиректор фонда перспективных исследований Григорьев. Их сменили замкомандующего ВКС Головко и член Военно-промышленной комиссии Тюлин
Сергей Суровикин
Сергей Суровикин (Фото: Министерство обороны РФ)

Президент Владимир Путин исключил бывшего главкома Военно-космических сил (ВКС) Сергея Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса», следует из указа, опубликованного на портале правовой информации.

Также из набсовета исключен генеральный директор фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

Вместо них в состав совета вошли командующий космическими войсками и замкомандующего ВКС Александр Головко и председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии России Андрей Тюлин.

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Виктор Афзалов

Суровикин, в послужном списке которого была служба в Чечне, Генштабе и командование Центральным военным округом, стал главнокомандующим Воздушно-космическими силами в 2017 году. Тогда же он стал командующим российскими войсками в Сирии и руководил ими до 2019 года.

В июне 2022 года стало известно, что Суровикин командует южной группировкой войск, участвующих в специальной военной операции на Украине. В октябре того же года его назначили командующим объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации.

После назначения Суровикина с 10 октября начались массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. Также по его предложению было принято решение об отводе войск с правого берега Днепра, в том числе из Херсона в ноябре 2022 года. В январе 2023-го Суровикина понизили в должности до заместителя командующего.

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Генерала хвалил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который в то же время критиковал руководство Минобороны. Когда 24 июня 2023 года вагнеровцы предприняли попытку мятежа, Суровикин обратился к ним с призывом «остановиться».

После этих событий генерал пропал из публичного поля. В августе РБК писал, что его сняли с поста главнокомандующего Воздушно-космическими силами России (вместо него этот пост занял генерал Виктор Афзалов). В октябре Минобороны подтвердило назначение Афзалова.

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Сергей Суровикин Роскосмос
Сергей Суровикин фото

Сергей Суровикин

генерал армии
11 октября 1966 года
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