МИД Финляндии вызвал посла России из-за смерти Навального
Посла России в Финляндии Павла Кузнецова вызвали в МИД страны, сообщило ведомство на своей странице в соцсети X (ранее — Twitter).
«МИД Финляндии сегодня вызвал посла России по поводу смерти Алексея Навального, чтобы подчеркнуть ответственность России и потребовать полного и прозрачного расследования», — сказано в сообщении.
РБК направил запрос в посольство России в Финляндии.
Ранее российских послов по той же причине вызвали в МИД Германии и Великобритании.
Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в ИК-З «Полярный волк». В этот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что проверкой в связи со случившимся занимаются сотрудники ведомства, а причину произошедшего должны выяснить медики.
На высказывания западных политиков о смерти Навального пресс-секретарь президента ответил: «В условиях, когда нет никакой информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями мы считаем абсолютно непозволительно».
Песков подчеркнул, что обстоятельства смерти Навального расследуют и в связи с этим «выполняются все необходимые действия».
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