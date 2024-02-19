МИД Германии вызвал посла России из-за смерти Навального
МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева, заявила представитель внешнеполитического ведомства журналистам на брифинге 19 февраля, передает ТАСС.
«Министр иностранных дел [Анналена Бербок] перед началом встречи в Брюсселе еще раз прокомментировала смерть Алексея Навального. И я хотела бы сообщить вам, что федеральное правительство, Министерство иностранных дел вызывают сегодня посла России», — отметила она.
17 февраля посла России вызывал МИД Великобритании.
19 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя журналистам высказывания западных официальных лиц о смерти Навального, сказал: «В условиях, когда нет никакой информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями мы считаем абсолютно непозволительно». Песков по поводу проведения расследования обстоятельств смерти Навального заявил, что оно ведется и в связи с этим «выполняются все необходимые действия».
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