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Суд отказался выселить следователя по делу Сугробова из служебного жилья

Экс-следователя по особо важным делам Новикова не выселили из служебной квартиры
Сергей Новиков ушел с должности старшего следователя по особо важным делам. СК считает, что он «безосновательно» пользуется служебным жильем. Новиков заявил, что «не ожидал такой благодарности за 22 года безупречной службы»
Денис Сугробов
Денис Сугробов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Нагатинский суд Москвы не удовлетворил ходатайство Следственного комитета, который требовал выселить из служебной квартиры бывшего старшего следователя по особо важным делам при председателе СК Сергея Новикова, сообщает «Коммерсантъ».

Новиков расследовал ряд резонансных дел, в том числе в отношении бывшего главы антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова и его подчиненных. В 2017 году Сугробова приговорили к 22 годам колонии, признав виновным в организации преступного сообщества и превышении полномочий, летом 2023 года он досрочно вышел на свободу. Новиков занимался делом владельца компании «Форум» Дмитрия Михальченко, получившего срок за контрабанду алкоголя, и установил, что тот причастен к хищению 1,2 млрд руб. при строительстве объектов резиденции президента в Ново-Огарево. В феврале 2023 года Новиков ушел в отставку.

Новиков начал работать в штате центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре в 2008 году. Несколько лет он жил в арендованном гостиничном номере и съемной квартире, которые оплачивал работодатель, а в 2014 году СК выделил ему служебную двухкомнатную квартиру площадью 55 кв. м в московском районе Бирюлево Восточное. В ней зарегистрированы Новиков, его жена и дети.

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Денис Сугробов

После увольнения Новиков с семьей должны были съехать из служебного жилья в течение трех дней, заявил представитель СК в суде. По данным ведомства, экс-следователь получил соответствующее уведомление, но не отреагировал и продолжил «безосновательно» пользоваться квартирой, которая «является собственностью Российской Федерации и закреплена на праве оперативного управления» за Следственным комитетом.

В качестве обоснования своего требования СК привел наличие у Новикова загородного дома в Тверской области. Экс-следователь заявил «Коммерсанту», что «это деревянный дом в деревне, в 180 км от Москвы, без газа и вообще каких бы то ни было удобств». По словам Новикова, с 2009 года он был в очереди на соцвыплату или квартиру взамен служебного жилья, но не получил ни того, ни другого. Жилищная комиссия ведомства сняла экс-следователя с учета в мае 2023 года, но он узнал об этом только в декабре.

Нагатинский суд пришел к выводу, что СК не выполнил своих обязательств перед Новиковым, и тот по-прежнему может пользоваться служебной квартирой. Ведомство обжаловало это решение в Мосгорсуде.

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В 2021 и 2022 годах суд не удовлетворил аналогичные иски СК к уволенным следователю Вадиму Соцкову и главному бухгалтеру Денису Симакову, отмечает издание. Инстанция рассматривает еще два иска о выселении бывших следователей, которые тоже не получили социальных выплат или квартир.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Следственный комитет квартира следователь Нагатинский суд дело Сугробова
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