Экс-глава антикоррупционного главка МВД генерал Сугробов вышел на свободу

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 92 (-0,07) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 84,25 (+0,01) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Минтранс Мособласти назвал трассы, где чаще всего превышают скорость Авто, 12:15
По каким жестам сотрудники видят, что руководитель их не уважает Pro, 12:10
Мурал на металлургическом заводе: как искусство транслирует бизнес-смыслы РБК Стиль и СберПервый, 12:10
Патрушев назвал потери Украины при контрнаступлении Политика, 12:09
Сооснователь Simple Group — о «черных лебедях» на рынке алкоголя Новая экономика, 12:06
Шойгу доложил Путину о перегруппировке украинских войск Политика, 12:01
VIII Ежегодный форум РБК «Недвижимость в России» Пресс-центр, 11:59
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Как бизнес проводит промышленную автоматизацию в новых условиях Тренды, 11:53
В Туве после режима ЧС из-за паводков ввели режим ЧС из-за пожаров Общество, 11:52
«Это реальное будущее». Почему Маск и Мобиус инвестируют в Индию Pro, 11:50
В УЕФА заявили о вере в скорое возвращение россиян на турниры Спорт, 11:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:46
Безопасность и совместимость: коробочные IT-решения для российского рынка Тренды, 11:32
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 11:30
Общество ,  
0 

Экс-глава антикоррупционного главка МВД генерал Сугробов вышел на свободу

Экс-глава антикоррупционного главка МВД генерал Сугробов вышел на свободу
Бывший руководитель главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Денис Сугробов условно-досрочно освободился из колонии в Рязанской области
Денис Сугробов
Денис Сугробов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В четверг, 22 июня, Денис Сугробов вышел на свободу из исправительной колонии № 3 в Рязанской области, передает корреспондент РБК.

Источник близкий к ФСИН сообщил РБК, что Дениса Сугробова вывезли на автомашине службы с территории колонии. «Его пересадили в автомобиль встречающих уже на отдалении от ИК № 3», — рассказал собеседник.

Бывший генерал полиции подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Скопинский районный суд Рязанской области частично удовлетворил ходатайство и условно-досрочно освободил Дениса Сугробова, осужденного на 12 лет колонии по громкому делу о преступном сообществе, которое существовало в антикоррупционном управлении полиции (ГУЭБиПК МВД).

Ходатайство было подано по месту отбытия наказания в колонии строгого режима в городе Скопин Рязанской области. Сугробов отсидел половину из назначенного срока и получил право на условно-досрочное освобождение.

Денис Сугробов был арестован сотрудниками службы собственной безопасности полиции при поддержке ФСБ в мае 2014 года. Приговор бывшему полицейскому и еще восьмерым фигурантам дела о превышении должностных полномочий, организации преступного сообщества и провокации взяток от высокопоставленных должностных лиц и предпринимателей был вынесен в апреле 2017 года Мосгорсудом. Обвиняемые получили от 4 до 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Бывшего руководителя главка, тогда он носил звание генерал-лейтенанта, приговорили к самому большому сроку, лишили звания и возможности в течение пяти лет после освобождения занимать должности в правоохранительных органах. Наименьшее наказание получил предприниматель Игорь Скакунов, его приговорили к 4 годам колонии. Уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя антикоррупционного главка Бориса Колесникова было прекращено в связи с его смертью в июне 2014 года. Колесников погиб, выпав с балкона шестого этажа здания Следственного комитета.

В материалах дела Сугробова говорилось, что в управлении сформировалось преступное сообщество (ст. 210 УК), в которое входило несколько офицеров. По версии следствия, полицейские систематически превышали полномочия (ст. 286 УК), поставили на поток фальсификацию оперативных материалов на высокопоставленных чиновников и предпринимателей, массово провоцировали их на преступления. В уголовном деле фигурировало порядка 30 потерпевших.

Читайте на РБК Pro
Как компании могут законно снизить налоговую нагрузку
Новый бизнес в Казахстане: каких специалистов придется привозить с собой
$4 трлн в год: как распределятся заработанные нейросетями деньги
Как россиянину купить квартиру в Европе в условиях санкций

В 2017 году Верховный суд сократил Сугробову срок наказания до 12 лет. Его подчиненным, получившим изначально от 4 до 20 лет колонии строгого режима, смягчили сроки от 9,5 до 10 лет.

Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Денис Сугробов условно-досрочное исправительная колония ОПГ дело Сугробова Рязанская область
Материалы по теме
Суд освободил по УДО отбывшего половину срока экс-генерала Сугробова
Политика
Экс-генерал Сугробов попросил об УДО
Политика
Экс-подчиненного генерала Сугробова отправили в колонию за мошенничество
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter