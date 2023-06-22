Экс-глава антикоррупционного главка МВД генерал Сугробов вышел на свободу

Бывший руководитель главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Денис Сугробов условно-досрочно освободился из колонии в Рязанской области

Денис Сугробов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В четверг, 22 июня, Денис Сугробов вышел на свободу из исправительной колонии № 3 в Рязанской области, передает корреспондент РБК.

Источник близкий к ФСИН сообщил РБК, что Дениса Сугробова вывезли на автомашине службы с территории колонии. «Его пересадили в автомобиль встречающих уже на отдалении от ИК № 3», — рассказал собеседник.

Бывший генерал полиции подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Скопинский районный суд Рязанской области частично удовлетворил ходатайство и условно-досрочно освободил Дениса Сугробова, осужденного на 12 лет колонии по громкому делу о преступном сообществе, которое существовало в антикоррупционном управлении полиции (ГУЭБиПК МВД).

Ходатайство было подано по месту отбытия наказания в колонии строгого режима в городе Скопин Рязанской области. Сугробов отсидел половину из назначенного срока и получил право на условно-досрочное освобождение.

Денис Сугробов был арестован сотрудниками службы собственной безопасности полиции при поддержке ФСБ в мае 2014 года. Приговор бывшему полицейскому и еще восьмерым фигурантам дела о превышении должностных полномочий, организации преступного сообщества и провокации взяток от высокопоставленных должностных лиц и предпринимателей был вынесен в апреле 2017 года Мосгорсудом. Обвиняемые получили от 4 до 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Бывшего руководителя главка, тогда он носил звание генерал-лейтенанта, приговорили к самому большому сроку, лишили звания и возможности в течение пяти лет после освобождения занимать должности в правоохранительных органах. Наименьшее наказание получил предприниматель Игорь Скакунов, его приговорили к 4 годам колонии. Уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя антикоррупционного главка Бориса Колесникова было прекращено в связи с его смертью в июне 2014 года. Колесников погиб, выпав с балкона шестого этажа здания Следственного комитета.

В материалах дела Сугробова говорилось, что в управлении сформировалось преступное сообщество (ст. 210 УК), в которое входило несколько офицеров. По версии следствия, полицейские систематически превышали полномочия (ст. 286 УК), поставили на поток фальсификацию оперативных материалов на высокопоставленных чиновников и предпринимателей, массово провоцировали их на преступления. В уголовном деле фигурировало порядка 30 потерпевших.

В 2017 году Верховный суд сократил Сугробову срок наказания до 12 лет. Его подчиненным, получившим изначально от 4 до 20 лет колонии строгого режима, смягчили сроки от 9,5 до 10 лет.