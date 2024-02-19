Президент Эстонии заявил о решающем моменте для поколения
Вооруженный конфликт России и Украины стал «решающим моментом для нашего поколения», если западные страны не проявят решимость, то будут считаться слабыми, написал эстонский президент Алар Карис в колонке на Politico.
«И, как показала история, слабость не ведет к миру», — добавил политик.
Карис напомнил о фразе «границы России нигде не заканчиваются» российского президента Владимира Путина, билборд с которой установлен в Ивангороде — у самой границы близ эстонского города Нарвы. По мнению президента Эстонии, такая реплика демонстрирует ценностный разрыв между Европой и Россией.
«Мы измеряем наш успех экономическим ростом и улучшением социального благосостояния. Россия тем временем использует империалистические критерии — расширения территории и военной мощи», — сказал Карис.
Он призвал страны Европы усилить поддержку Украины и призвал не тушеваться из-за ядерного оружия, огромной территории и большой численности населения у России. «В ЕС в три раза больше людей, а наш совокупный ВВП примерно в десять раз превышает российский. Европейские демократии вместе с глубоким трансатлантическим сотрудничеством достаточно сильны, чтобы достичь мира без боя», — резюмировал эстонский президент.
Путин называл свою фразу о бесконечных границах шуткой. В отношении перспектив конфликта с Украиной он выражал уверенность в победе России. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал при этом, что военная операция может продлиться «несколько дольше» запланированного.
«Военная операция начиналась как операция против Украины, со временем она приняла форму войны против коллективного Запада», — пояснял он.
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