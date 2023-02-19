Общественные организации Абхазии выступили против присоединения к России

Ряд общественных организаций Абхазии выступили против возможного присоединения к России, назвав подобные обсуждения наносящими вред взаимоотношениям стран

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Спекуляции на тему вхождения Абхазии в состав России наносят вред взаимоотношениям стран, действующий формат отношений не нуждается в каких-либо изменениях. С таким заявлением выступили ряд абхазских общественных организаций и деятелей, а также журналистов, его публикует «Нужная газета». Среди подписантов — комитет по защите суверенитета, Общественный союз ветеранов и граждан Абхазии, Союз ветеранов и молодежи Апсны и др.

«Независимый статус нашего государства определен в конституции и не может быть предметом обсуждения. Мы также считаем, что сегодня не в интересах Абхазии, учитывая ее частично признанный статус, и ряд других внутриполитических факторов, рассматривать варианты вступления в какие-либо союзные государства», — говорится в заявлении.

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