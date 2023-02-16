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Глава Совбеза Абхазии опроверг планы вхождения страны в состав России

Глава Совбеза Абхазии: Абхазия не собирается входить в состав России

Абхазия не собирается вступать в состав России, обсуждение этой темы является нарушением Конституции страны. Об этом в интервью изданию «Апсныпресс» заявил глава Совбеза Абхазии Сергей Шамба.

«Все эти вбросы не имеют ничего общего с реальностью. Такие вопросы так не решаются: поехал президент, и мы уже в составе России. У нас есть Конституция, которая не позволяет даже обсуждать эту тему», — сказал Шамба.

14 февраля Москву с визитом посетил президент Абхазии Аслан Бжания. На этом фоне в ряде СМИ появилась информация о возможном вхождении страны в состав России.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Этому предшествовал вооруженный конфликт в Южной Осетии. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в регион войска. В ответ президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру».

Абхазские власти говорили об отсутствии планов входить в состав России еще в конце марта. Как рассказал председатель парламента страны Валерий Кварчия: «Россия — наш стратегический партнер, родное и близкое государство, но намерений вхождения в состав Российской Федерации у нас в республике нет».

В Конституции страны сказано, что она не может быть изменена, если речь идет о ликвидации независимости страны (глава 7 ст. 83 Основного закона).

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Теги
Абхазия независимость вхождение в состав России опровержение
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