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Мэр Донецка заявил о повреждениях домов и школы при обстреле

Мэр Донецка Кулемзин заявил о повреждениях домов и школы при обстреле со стороны ВСУ
Очевидцы сообщили о повреждениях в районе крытого рынка в центре Донецка при обстреле со стороны Украины, пишет мэр Кулемзин. Также зафиксированы прямые попадания по жилым домам, повреждена одна из школ
Фото: itsdonetsk / Telegram
Фото: itsdonetsk / Telegram

Донецк находится под обстрелом украинской стороны, очевидцы сообщают о попадании и повреждениях в районе крытого рынка в центре города, заявил мэр Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

По его словам, ВСУ с позиции в Ласточкино в 15:10 и 15:12 выпустили в общей сложности 40 ракет по территории Киевского и Ворошиловского районов Донецка. «Информация уточняется. Не покидайте укрытий, будьте осторожны! Не исключены повторные обстрелы!» — написал Кулемзин.

Позднее он добавил, что в Ворошиловском районе снаряд попал в крышу библиотеки им. Н.К. Крупской, школы «Альтаир». Кроме того, зафиксированы прямые попадания в жилые дома, добавил Кулемзин. Он также опубликовал фотографии последствий обстрела.

Кулемзин утром 19 февраля заявил, что ночью город трижды подвергался обстрелу. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) 12 раз сообщало об обстреле Донецка за 18 февраля.

Район крытого рынка также неоднократно находился под обстрелом. В частности, это произошло в ночь на 1 января.

Мэр Донецка заявил о повреждениях домов и школы при обстреле
Мэр Донецка заявил о повреждениях домов и школы при обстреле

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