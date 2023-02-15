В Донецке прозвучали взрывы
В Донецке произошли взрывы, предположительно, сработало ПВО
В центре Донецка прозвучали взрывы, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости».
Корреспондент «РИА Новости», что ПВО сработала дважды в центре города. ТАСС уточняет, что взрывы были слышны в Пролетарском районе городе.
Обстрелы Донецка со стороны ВСУ происходят регулярно. В середине января были обстреляны магазин и аптека. Погибли два человека, еще двое получили ранения.
В ДНР, а также в ЛНР, Запорожскойи Херсонской областях введено военное положение.