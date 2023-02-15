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В Донецке прозвучали взрывы

В Донецке произошли взрывы, предположительно, сработало ПВО

В центре Донецка прозвучали взрывы, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости».

Корреспондент «РИА Новости», что ПВО сработала дважды в центре города. ТАСС уточняет, что взрывы были слышны в Пролетарском районе городе.

Обстрелы Донецка со стороны ВСУ происходят регулярно. В середине января были обстреляны магазин и аптека. Погибли два человека, еще двое получили ранения.

В ДНР, а также в ЛНР, Запорожскойи Херсонской областях введено военное положение.

Теги
Украина Донецк ДНР обстрел ВСУ ПВО
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