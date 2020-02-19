Песков описал будущее Суркова фразой «талант найдет свое применение»

Пресс-секретарь президента не стал прогнозировать возможность работы Суркова на украинском направлении, которым он занимался на посту помощника президента Путина

Дмитрий Песков и Владислав Сурков (Фото: Шеметов Максим / ТАСС )

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что «многолетний опыт и талант» уволенного 18 февраля с должности помощника президента Владислава Суркова «найдет свое применение», передает корреспондент РБК.

«Они [президент Владимир Путин и Сурков] встречались, он был освобожден от должности по собственному желанию», — уточнил представитель президента.

При этом Песков отказался прогнозировать возможность дальнейшей работы Суркова на украинском направлении, которым он среди прочего занимался на прежней должности. «Нет никаких сомнений, что он может быть задействован в самых разных направлениях», — сказал пресс-секретарь российского президента. Он также не уточнил, может ли следующим местом работы Суркова быть госструктура.

Преемником Суркова на украинском направлении российской политики стал замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Как сообщил Дмитрий Песков, он «уже начал заниматься различными интеграционными процессами» и будет «в какой-то степени <...> иметь отношение к украинским делам». Однако пока изменения распределения обязанностей в администрации президента не известны, документ, закрепляющий их, не подписан, отметил пресс-секретарь президента.