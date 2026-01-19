Президент Болгарии решил уйти в отставку
Президент Болгарии Румен Радев уходит в отставку, пишет «bTV Новините». В обращении к болгарскому народу он сказал, что подаст заявление об увольнении завтра.
По словам Радева, вице-президент страны Илиана Йотова станет «достойным главой государства».
«Обстоятельства вынудили меня семь раз назначать временные правительства, защищать государство и общественные интересы в пределах своих полномочий. Сегодня я обращаюсь к вам в последний раз как президент Болгарии», — сказал Радев.
В декабре кабмин Болгарии ушел в отставку на фоне массовых протестов из-за спорного проекта бюджета. Тогда же проходили массовые антиправительственные протесты из-за «противоречивых бюджетных планов» кабмина, которые затем переросли в недовольство правительством из-за «коррупции, несправедливости и провалов во многих государственных секторах».
Материал дополняется
