Политика⁠,
Президент Болгарии предрек возвращение к «диктатуре и грабежам»

Президент Болгарии Радев предупредил о возвращении страны к временам диктатуры
Румен Радев
Румен Радев (Фото: Belish / Shutterstock)

Президент Болгарии Румен Радев предупредил об опасности возвращения страны к «мрачным временам диктатуры и грабежа». Так он прокомментировал решение парламента о лишении главы государства права назначать руководителей спецслужб, его слова приводит пресс-служба.

Он назвал голосование депутатов «олицетворением захваченного государства и порождением коррупции».

«Если мы не активизируем силы сопротивления нашего общества, мы вернемся к самым темным временам диктатуры и грабежа», — отметил президент. Он добавил, что страна будет продолжать «тихо и незаметно нищать».

Посол России назвала милитаризацией планы НАТО создать базу в Болгарии
Политика
Фото:Hristo Rusev / Getty Images

Радев подчеркнул, что речь идет не о президентских полномочиях, а о функционировании страны как правового государства. Он призвал профильный комитет болгарского парламента проверить работу Государственного агентства нацбезопасности и решения, которые принимает глава ведомства.

10 сентября депутаты Народного собрания Болгарии голосами правящего большинства приняли поправки, которые передают право выбора руководителей спецслужб парламенту. До этого руководителей спецслужб назначал президент. Представители партии «Возрождение» заявили о намерении оспорить принятый законопроект в Конституционном суде.

Валерия Доброва
Болгария Румен Радев
