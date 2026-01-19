Дерипаска предложил Европе «полярных медведей» для защиты Гренландии

Дерипаска оценил стоимость Гренландии в €2,5 тлрн. По мнению бизнесмена, Европе было бы выгодно заключить соглашение о безопасности с Россией и отправить спецназ на защиту острова, что обошлось бы в «полтриллиона евро»

Возможная потеря Гренландии может обойтись Европе в триллионы евро, считает бизнесмен Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $4,5 млрд).

«Гренландия — прекрасный кусок льда. Но ставки повышаются, и вот на кону уже €2,5 трлн», — написал он в телеграм-канале.

По мнению бизнесмена, европейским странам было бы намного выгоднее подписать соглашение о безопасности и сотрудничестве с Россией, «за полтриллиона евро получить арктический спецназ «Полярные медведи» для защиты острова и тем самым «обойтись без позора». К своему посту он прикрепил клип на песню Любэ «Не валяй дурака, Америка».

Дерипаска ранее оценил стоимость Гренландии в €1,5–2,5 трлн, отметив, что США «будет тяжеловато расплатиться даже в течение пяти-шести лет».

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого срока интересовался покупкой Гренландии у Дании. После возвращения в Белый дом в январе 2025-го он вернулся к этой идее и неоднократно говорил, что контролировать остров должны США, ссылаясь на стратегическую важность и ресурсы Гренландии. По его мнению, Дания не в состоянии обеспечить безопасность региона и, если Соединенные Штаты не возьмут Гренландию под контроль, «Россия или Китай захватят ее». «Я бы с удовольствием заключил с ними сделку. Так проще. Но так или иначе Гренландия будет нашей», — заявил республиканец журналистам в середине декабря.

По данным источников NBC, Соединенные Штаты готовят предложение о покупке острова за $700 млрд, эта сумма основана на оценке ученых и бывших чиновников администрации. Журнал Fortune со ссылкой на аналитиков писал, что, если Трампу удастся договориться о сделке, она обойдется Вашингтону минимум в $1 трлн, учитывая суровые природные условия, огромные финансовые инвестиции, масштабное развитие инфраструктуры и подготовку кадров.

На фоне притязаний Трампа на Гренландию ряд европейских стран, включая Германию, Швецию и Францию, решили отправить своих военных для усиления обороны острова в рамках операции «Арктическая стойкость». Они также заявили о готовности укреплять безопасность в Арктике. Трамп объявил о введении в отношении этих государств 10-процентных пошлин с 1 февраля, которые будут действовать до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном.

Россия исходит из того, что Гренландия является территорией Дании, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.