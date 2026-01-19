 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Дерипаска предложил Европе «полярных медведей» для защиты Гренландии

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Дерипаска оценил стоимость Гренландии в €2,5 тлрн. По мнению бизнесмена, Европе было бы выгодно заключить соглашение о безопасности с Россией и отправить спецназ на защиту острова, что обошлось бы в «полтриллиона евро»
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Возможная потеря Гренландии может обойтись Европе в триллионы евро, считает бизнесмен Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $4,5 млрд).

«Гренландия — прекрасный кусок льда. Но ставки повышаются, и вот на кону уже €2,5 трлн», — написал он в телеграм-канале.

По мнению бизнесмена, европейским странам было бы намного выгоднее подписать соглашение о безопасности и сотрудничестве с Россией, «за полтриллиона евро получить арктический спецназ «Полярные медведи» для защиты острова и тем самым «обойтись без позора». К своему посту он прикрепил клип на песню Любэ «Не валяй дурака, Америка».

Как Гренландия заставила ЕС и США возобновить торговую войну
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Дерипаска ранее оценил стоимость Гренландии в €1,5–2,5 трлн, отметив, что США «будет тяжеловато расплатиться даже в течение пяти-шести лет».

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого срока интересовался покупкой Гренландии у Дании. После возвращения в Белый дом в январе 2025-го он вернулся к этой идее и неоднократно говорил, что контролировать остров должны США, ссылаясь на стратегическую важность и ресурсы Гренландии. По его мнению, Дания не в состоянии обеспечить безопасность региона и, если Соединенные Штаты не возьмут Гренландию под контроль, «Россия или Китай захватят ее». «Я бы с удовольствием заключил с ними сделку. Так проще. Но так или иначе Гренландия будет нашей», — заявил республиканец журналистам в середине декабря.

По данным источников NBC, Соединенные Штаты готовят предложение о покупке острова за $700 млрд, эта сумма основана на оценке ученых и бывших чиновников администрации. Журнал Fortune со ссылкой на аналитиков писал, что, если Трампу удастся договориться о сделке, она обойдется Вашингтону минимум в $1 трлн, учитывая суровые природные условия, огромные финансовые инвестиции, масштабное развитие инфраструктуры и подготовку кадров.

На фоне притязаний Трампа на Гренландию ряд европейских стран, включая Германию, Швецию и Францию, решили отправить своих военных для усиления обороны острова в рамках операции «Арктическая стойкость». Они также заявили о готовности укреплять безопасность в Арктике. Трамп объявил о введении в отношении этих государств 10-процентных пошлин с 1 февраля, которые будут действовать до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном.

Россия исходит из того, что Гренландия является территорией Дании, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Европа Гренландия Ольга Дерипаска США спецназ
Олег Дерипаска фото
Олег Дерипаска
предприниматель
2 января 1968 года
Материалы по теме
Стармер допустил недопонимание Трампом цели отправки военных в Гренландию
Политика
Песков назвал «беспокойной» информацию о событиях вокруг Гренландии
Политика
Датские военные прибудут в Гренландию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 17:49
Датский генерал опроверг слова Трампа о российских кораблях у Гренландии Политика, 20:53
Защитник сборной Англии Марк Гехи перешел в «Манчестер Сити» Спорт, 20:49
Стали известны место и дата похорон модельера Валентино Гаравани Общество, 20:45
Трамп ответил на вопрос о применении силы в Гренландии Политика, 20:41
На ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии по линии «Ферросплавная-1» Общество, 20:36
Президент Болгарии решил уйти в отставку Политика, 20:32
Россиян допустили на юниорские турниры по бейсболу и софтболу Спорт, 20:31
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Глава ЦИК Украины заявил об огромных трудностях при организации выборов Политика, 20:31
FIS допустила на международные старты еще трех российских спортсменов Спорт, 20:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:10
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Что известно о «Совете мира» Трампа и кого в него пригласили Политика, 19:57
Умер основатель дома моды Valentino Общество, 19:54
Профсоюз предупредил об износе железной дороги до аварии под Кордовой Общество, 19:45