Президент Молдавии назвала условие для помощи Приднестровью

Молдавия требует вывода российских миротворцев из Приднестровья, без этого существенной помощи непризнанной республике быть не может, рассказала Санду. По ее словам, Тирасполь отказался от помощи в закупках европейского топлива

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Молдавия окажет финансовую помощь Приднестровью при поддержке стран-доноров, когда российских миротворцев заменит гражданская миссия под эгидой ООН или Евросоюза. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду в интервью журналисту Натану Гарштя, запись опубликована на YouTube.

«Это может случиться, когда российская армия покинет левый берег [Днестра] и когда миссию миротворцев заменит гражданская миссия под эгидой ООН или ЕС. Это основные условия, с которыми мы можем прийти и предложить существенную помощь», — сказала молдавский лидер.

Санду заявила, что «Молдавагаз» предложила закупить газ для Приднестровья, украинская сторона предложила доставить уголь, но оба эти предложения были отклонены властями самоправозглашенной республики. Президент предположила, что так приднестровцев стремятся настроить против Кишинева, и подчеркнула, что там живут граждане Молдавии, которые 30 лет находятся в «заложниках у неконституционного режима».

«Мы повторяем сделанное нами предложение, включая вспомогательные средства, которые мы можем предложить, в виде генераторов, в виде медицинской помощи, что-либо из необходимого в этот период», — сказала Санду.

В начале января Politico опубликовало документ приднестровского «Тираспольтрансгаза», в котором компания отклоняет предложение Молдавии о помощи в закупке топлива на европейском рынке. Письмо подписано директором «Тираспольтрансгаза» Игорем Лисаченко.

Согласно документу, Молдавия предложила облегчить «закупку газа с европейских газовых платформ» для удовлетворения потребностей Приднестровья, но Тирасполь счел, что переход к газу от нероссийских поставщиков будет означать «закупки на спекулятивных условиях по гораздо более высоким и нестабильным ценам».

В настоящее время Молдавия также не получает российский газ. Поставки прекратились в связи с решением Украины не продлевать с Россией договор о транзите газа.

Приднестровье — самопровозглашенная республика, не подчиняющаяся Кишиневу с 1990-х годов. Россия, как и другие члены ООН, не признает независимость этого образования. Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта непризнанной республики с Молдавией.

Кишинев требовал вывода этого контингента с территории Приднестровья. Власти самопровозглашенной республики настаивают на продолжении работы российской миссии.

«Что касается Приднестровья, мы продолжаем выполнять свои функции соответствующие. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобными [высказываниями]», — отвечал прежде пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на требования о выводе миротворцев.