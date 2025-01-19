Митинг против Трампа в Вашингтоне. Видео
Тысячи американцев вышли с протестом в центр Вашингтона против возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Организаторы заявляли, что в акции примут участие около 50 тыс. человек. В митинге приняли участие активисты, выступающие за права женщин, отсутствие расовой дискриминации, защиту окружающей среды, репродуктивных и гражданских прав и т.д.
Часть участников акции надели розовые шапки, как на митинге против первой инаугурации республиканца в 2017 году. Толпа проследовала через центр города мимо Белого дома и направилась к Мемориалу Линкольна через Национальную аллею.
20 января в столице США пройдет инаугурация Трампа, победившего на выборах в ноябре. В связи с этим он 19 января прибыл в Вашингтон и отправился в свой гольф-клуб. Там его встретили фейерверком и выступлениями двойника Элвиса Пресли Лео Дейса и тенора Кристофера Маччио.
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