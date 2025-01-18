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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Тысячи человек вышли на митинг против Трампа в Вашингтоне

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Митинг проходит мирно, в нем участвуют защитники репродуктивных и гражданских прав, окружающей среды и прав женщин. Собравшиеся критикуют политику будущей администрации США. Организаторы анонсировали 300 митингов по всей стране

Тысячи человек собрались в центре Вашингтона на митинге против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

На митинг вышли в том числе активисты, выступающие за права женщин и отсутствие расовой дискриминации. Также в протесте участвуют выступающие за защиту окружающей среды, репродуктивных и гражданских прав в целом.

Собравшиеся выражают протест против политики новой администрации, которая, по их словам, поставит под угрозу их конституционные права граждан во время второго срока Трампа.

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Часть собравшихся, как отмечает агентство, надели на себя розовые шапки: такие головные уборы носили участники более масштабной протестной акции, которая проходила в преддверии первой инаугурации Трампа в 2017 году.

Толпа проследовала через центр города мимо Белого дома и направилась к Мемориалу Линкольна через Национальную аллею, чтобы принять участие в «Народном марше».

Организаторы прогнозировали, что в протестной акции примут участие 50 тыс. человек, а местная полиция ожидала около 25 тыс., отмечает Reuters. По всей стране, по данным агентства, было запланировано еще более 300 маршей. Они должны состояться в воскресенье, а также 20 января, когда пройдет инаугурация Трампа.

Протесты имеют в основном мирный характер, на месте присутствует большое количество правоохранителей и полицейских машин, сообщает издание.

Организаторы пообещали, что протестные акции продолжатся и после инаугурации избранного президента.

Трамп во время предвыборной гонки неоднократно высказывался критически в адрес мигрантов. Он обещал начать массовые депортации, а также отменить получение гражданства по праву рождения. Избранного президента обвиняли в расизме, эти утверждения он отвергал.

Право на аборт было ключевой темой в президентской гонке этого года и, несмотря на поражение выступавшей за это право Харрис, в 7 из 10 штатов граждане проголосовали за закрепление права на аборт в местных конституциях.  Трамп выступал за то, чтобы власти каждого штата самостоятельно регулировали вопросы абортов.

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Дональд Трамп инаугурация протесты Вашингтон
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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