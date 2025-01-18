Тысячи человек вышли на митинг против Трампа в Вашингтоне
Тысячи человек собрались в центре Вашингтона на митинге против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает Reuters.
На митинг вышли в том числе активисты, выступающие за права женщин и отсутствие расовой дискриминации. Также в протесте участвуют выступающие за защиту окружающей среды, репродуктивных и гражданских прав в целом.
Собравшиеся выражают протест против политики новой администрации, которая, по их словам, поставит под угрозу их конституционные права граждан во время второго срока Трампа.
Часть собравшихся, как отмечает агентство, надели на себя розовые шапки: такие головные уборы носили участники более масштабной протестной акции, которая проходила в преддверии первой инаугурации Трампа в 2017 году.
Толпа проследовала через центр города мимо Белого дома и направилась к Мемориалу Линкольна через Национальную аллею, чтобы принять участие в «Народном марше».
Организаторы прогнозировали, что в протестной акции примут участие 50 тыс. человек, а местная полиция ожидала около 25 тыс., отмечает Reuters. По всей стране, по данным агентства, было запланировано еще более 300 маршей. Они должны состояться в воскресенье, а также 20 января, когда пройдет инаугурация Трампа.
Протесты имеют в основном мирный характер, на месте присутствует большое количество правоохранителей и полицейских машин, сообщает издание.
Организаторы пообещали, что протестные акции продолжатся и после инаугурации избранного президента.
Трамп во время предвыборной гонки неоднократно высказывался критически в адрес мигрантов. Он обещал начать массовые депортации, а также отменить получение гражданства по праву рождения. Избранного президента обвиняли в расизме, эти утверждения он отвергал.
Право на аборт было ключевой темой в президентской гонке этого года и, несмотря на поражение выступавшей за это право Харрис, в 7 из 10 штатов граждане проголосовали за закрепление права на аборт в местных конституциях. Трамп выступал за то, чтобы власти каждого штата самостоятельно регулировали вопросы абортов.
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