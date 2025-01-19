Вернувшегося в Вашингтон Трампа встретили фейерверком

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон для празднования своего возвращения к власти и инаугурации, которая состоится 20 января, сообщает Reuters.

Associated Press (AP) пишет, что Трамп прилетел из Флориды вместе со своей женой Меланией и сыном Бэрроном на военном самолете C-32. Рейс, которым они прибыли, называется Special Air Mission 47 — в знак того, что в понедельник Трамп станет 47-м президентом Соединенных Штатов.

По прилете в Вашингтонский аэропорт имени Даллеса избранный президент отправился в свой гольф-клуб в Стерлинге, который находится примерно в 48 км от столицы США. Там было организовано празднество, в ходе которого певец Лео Дейс — «двойник Элвиса Пресли» — исполнил серенаду Трампу и его жене.

После этого Трамп вышел на балкон, в то время как гости собрались на террасе под ним, и наблюдал за фейерверком и выступлением тенора Кристофера Маччио.

Трамп будет приведен к присяге в полдень 20 января, после чего выступит с инаугурационной речью, которая, как пишет Reuters, обычно задает тон четырехлетнему сроку президента. В интервью NBC News избранный президент заявил, что темой его речи станут «единство и сила, а также слово «справедливость».

Из-за того, что 20 января ожидается холодная погода, церемония впервые за 40 лет — с 1985 года — пройдет в ротонде Капитолия, закрытом помещении.