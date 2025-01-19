В Киеве и Николаеве прозвучали взрывы

В Киеве и Киевской области сообщили о работе ПВО, в городе и восточных областях Украины объявлена воздушная тревога. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины

В Киеве работают средства ПВО, сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

По данным «РБК-Украина», в городе около 01:16 мск прозвучали взрывы.

В Киеве, а также в Житомирской, Черниговской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях и в районах Днепропетровской и Черкасской областей (по одному в каждой) была объявлена воздушная тревога.

О работе сил ПВО также сообщила администрация Киевской области. «24 канал» и издание UKR.net сообщают о взрыве в Николаеве.

Силы ПВО также работали в Киеве 18 января. Кличко тогда сообщил, что в городе после взрывов поврежден вход на станцию метро «Лукьяновская», а также трубопровод в Шевченковском районе города. Власти позднее также сообщили о повреждении магистрального водопровода и частичном разрушении административного здания.

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.