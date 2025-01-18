Кличко сообщил о повреждении входа на станцию метро после взрывов в Киеве
В Киеве поврежден вход на станцию метро «Лукьяновская» после взрывов, сообщил в своем телеграме мэр столицы Украины Виталий Кличко.
«Повреждены и стеклянные элементы входа на станцию метро «Лукьяновская». Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции», — добавил он.
По словам Кличко, также поврежден трубопровод в Шевченковском районе Киева, в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).
Водоснабжение пропало в нескольких районах Киева, сообщает «Суспільне».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Взрывы в украинской столице звучали также в ночь на 17 января. Военная администрация Киевской области также сообщала о работе ПВО в регионе.
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