Кличко сообщил о повреждении входа на станцию метро после взрывов в Киеве

В Киеве поврежден вход на станцию метро «Лукьяновская» после взрывов, сообщил в своем телеграме мэр столицы Украины Виталий Кличко.

«Повреждены и стеклянные элементы входа на станцию метро «Лукьяновская». Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции», — добавил он.

По словам Кличко, также поврежден трубопровод в Шевченковском районе Киева, в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Водоснабжение пропало в нескольких районах Киева, сообщает «Суспільне».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Взрывы в украинской столице звучали также в ночь на 17 января. Военная администрация Киевской области также сообщала о работе ПВО в регионе.