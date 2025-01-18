На Украине сообщили о повреждении административного здания в Киеве

Киев, Украина (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Административное здание частично разрушено в Киеве, сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ведомстве отметили, что также поврежден магистральный водопровод.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве после взрывов поврежден вход на станцию метро «Лукьяновская», а также трубопровод в Шевченковском районе города. Он отметил, что в столице работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.