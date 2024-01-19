«Новые люди» опровергли авторство Нечаева в законе о конфискации за фейки

«Новые люди» и лидер фракции Нечаев заявили, что он не является автором законопроекта о конфискации имущества за фейки о российской армии. «РИА Новости» сообщало, что авторами инициативы стали лидеры всех фракций Думы

Алексей Нечаев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Лидер думской фракции «Новые люди» Алексей Нечаев не является одним из авторов законопроекта о конфискации имущества за распространение фейков о российской армии, если оно совершено из корыстных побуждений или по найму, сообщили РБК в пресс-службе партии. Там уточнили, что инициатива пока не внесена на рассмотрение.

Сам Нечаев заявил также, что не является автором законопроекта. На вопрос «РИА Новости» о том, подпишется ли он как один из авторов инициативы, он ответил: «Нет, не собираюсь». То, что в документе его фамилия значится среди разработчиков, Нечаев комментировать не стал.

Накануне, 18 января, агентство со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении законопроект сообщило, что авторами инициативы о конфискации имущества за фейки о российской армии стали лидеры всех фракций Госдумы: Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия — За правду»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Нечаев.

Также среди авторов значились спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская и другие депутаты. В пояснительной записке к проекту говорилось, что его концептуально поддержали Следственный комитет, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг. Как заявляют авторы инициативы, она направлена прежде всего на защиту основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства.

Источники РБК до этого рассказывали, что проект разработали Пискарев и Ямпольская. Правкомиссия правительства одобрила инициативу. По словам источника в правительстве, к списку преступлений, за совершение которых предусмотрена конфискация имущества, предлагается добавить статьи о фейках о российской армии (ст. 207.3 УК) и о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК).

Кроме того, документ предусматривает лишение звания, классного чина и госнаград за преступления, направленные против государственной безопасности. К деятельности, направленной против безопасности государства, разработчики проекта предложили причислять все преступления диверсионной направленности: совершение диверсии, содействие диверсионной деятельности, создание диверсионного сообщества и прохождение обучения в целях совершения диверсионной деятельности (ст. 281 — ст. 281.3 УК).

Опрошенные РБК юристы предполагали, что конфисковать могут как имущество, полученное в результате совершения преступления, так и «орудия преступления», например компьютеры, планшеты и смартфоны.