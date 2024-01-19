 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

«Новые люди» опровергли авторство Нечаева в законе о конфискации за фейки

«Новые люди»: Нечаев не является автором законопроекта о конфискации за фейки
«Новые люди» и лидер фракции Нечаев заявили, что он не является автором законопроекта о конфискации имущества за фейки о российской армии. «РИА Новости» сообщало, что авторами инициативы стали лидеры всех фракций Думы
Алексей Нечаев
Алексей Нечаев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Лидер думской фракции «Новые люди» Алексей Нечаев не является одним из авторов законопроекта о конфискации имущества за распространение фейков о российской армии, если оно совершено из корыстных побуждений или по найму, сообщили РБК в пресс-службе партии. Там уточнили, что инициатива пока не внесена на рассмотрение.

Сам Нечаев заявил также, что не является автором законопроекта. На вопрос «РИА Новости» о том, подпишется ли он как один из авторов инициативы, он ответил: «Нет, не собираюсь». То, что в документе его фамилия значится среди разработчиков, Нечаев комментировать не стал.

Накануне, 18 января, агентство со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении законопроект сообщило, что авторами инициативы о конфискации имущества за фейки о российской армии стали лидеры всех фракций Госдумы: Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия — За правду»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Нечаев.

Также среди авторов значились спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская и другие депутаты. В пояснительной записке к проекту говорилось, что его концептуально поддержали Следственный комитет, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг. Как заявляют авторы инициативы, она направлена прежде всего на защиту основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства.

Авторами проекта о конфискациях за военные фейки стали все лидеры фракций
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Источники РБК до этого рассказывали, что проект разработали Пискарев и Ямпольская. Правкомиссия правительства одобрила инициативу. По словам источника в правительстве, к списку преступлений, за совершение которых предусмотрена конфискация имущества, предлагается добавить статьи о фейках о российской армии (ст. 207.3 УК) и о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК).

Кроме того, документ предусматривает лишение звания, классного чина и госнаград за преступления, направленные против государственной безопасности. К деятельности, направленной против безопасности государства, разработчики проекта предложили причислять все преступления диверсионной направленности: совершение диверсии, содействие диверсионной деятельности, создание диверсионного сообщества и прохождение обучения в целях совершения диверсионной деятельности (ст. 281 — ст. 281.3 УК).

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Опрошенные РБК юристы предполагали, что конфисковать могут как имущество, полученное в результате совершения преступления, так и «орудия преступления», например компьютеры, планшеты и смартфоны.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

«Мы же бульбаши». Лукашенко — о замене картошки в «Макдональдсе»

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

В Европе нашли политика, который «смог бы управлять Трампом»

Сильные дожди затопили десятки домов в Крыму. Видео

Деловой партнер Абрамовича добивается отмены санкций. Кто это и чем занимается
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Степанова Елена Степанова
Алексей Нечаев Новые люди Госдума законопроект конфискация фейк
Материалы по теме
Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках об армии
Политика
Авторами проекта о конфискациях за военные фейки стали все лидеры фракций
Политика
Юристы оценили риски изъятия совместной собственности из-за решения ВС
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 16:13
Инвесторы попросили Мосбиржу ввести требования для дивполитик эмитентов Инвестиции, 16:30
Сотрудники «Норникеля» получат дивиденды по ЦФА Крипто, 16:30
Кадры пожара на рынке в Челябинске Общество, 16:30
Российский МИД попросил ХАМАС освободить трех российских заложников Политика, 16:26
Главу узбекского землячества арестовали из-за поста о яйцах и петухах Политика, 16:10
В центре Челябинска загорелся рынок Общество, 16:09
«Цифра Брокер» назвал топ-5 стратегий на рынке облигаций в 2024 году Инвестиции, 16:09
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Глава Каменск-Шахтинска поскользнулся и сломал ногу у администрации Политика, 16:04
Сделай сам: как рынок DIY трансформировался за 2023 год РБК и Яндекс Реклама, 15:55
Финляндия решила ограничить экспорт гражданских боеприпасов из-за России Политика, 15:54
Задержанный на Украине Мазепа заявил, что не бежал, а ехал в Давос Политика, 15:48
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:47
Рублев победил сына допингера и вышел в 1/8 финала Australian Open Спорт, 15:44
Пашинян обсудил с представителем НАТО сотрудничество Армении с альянсом Политика, 15:41