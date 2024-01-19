 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Россия выделит субсидию на поиск имущества СССР и Российской империи

Путин поручил выделить субсидию на поиск имущества СССР и Российской империи
Президент Владимир Путин поручил предоставить ФГУП «Госзагрансобственность» субсидию на поиск собственности России, бывшей Российской империи и бывшего СССР за рубежом

Президент России Владимир Путин поручил предоставить субсидию на поиск собственности России, бывшей Российской империи и бывшего СССР за рубежом. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Получателем средств значится Предприятие по управлению собственностью за рубежом Управления делами президента (ФГУП «Госзагрансобственность»).

Как следует из документа, деньги выделяются «на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением поиска недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав Российской Федерации в отношении имеющегося федерального недвижимого имущества и найденного недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР и юридической защитой этого имущества».

«Госзагрансобственность» также получит субсидию на возмещение расходов по содержанию и эксплуатации российской недвижимости за рубежом, следует из другого распоряжения главы государства.

Премьер Словакии исключил заморозку российской недвижимости
Политика
Братислава, Словакия

ФГУП «Госзагрансобственность» основано в 1996 году, его возглавляет Евгений Логвинов. Предприятие занимается управлением недвижимостью жилого и нежилого назначения за рубежом; предоставлением в аренду объектов собственности; строительством, реконструкцией, ремонтом и эксплуатацией административных, общественных, жилых, производственных и непроизводственных зданий; услугами в области туризма.

В апреле прошлого года Минфин предложил создать засекреченный реестр имущества России за границей. «В случае засекречивания сведений о федеральном имуществе, учтенном в реестре, все сведения о нем и документы, подтверждающие эти сведения, подлежат исключению из реестра Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и возвращению правообладателю указанного имущества», — говорится в документе.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Ведение единого реестра зарубежной собственности будет поручено Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) «с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о служебной информации ограниченного распространения».

РБК в 2015 году писал, что чиновники де-факто засекретили зарубежное имущество. Список российских земель и недвижимости за рубежом перестал быть доступен для граждан и журналистов, но официального документа о засекречивании данных тогда не было. В Росимуществе объясняли, что сведения о российской собственности за границей перестали размещаться на сайте ведомства «в целях национальной безопасности, в том числе в связи с недружественной политикой ряда стран».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

«Они смогут забрать ваши деньги». Трамп резко высказался о цифровом долларе

Москву и Подмосковье накрыла метель. Видео

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

Почему для ChatGPT и других нейросетей понадобится термоядерный реактор

«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»

Шварценеггера задержала полиция за нелегальный ввоз часов. Подробности

«Мы же бульбаши». Лукашенко — о замене картошки в «Макдональдсе»

Как выросли цены на полеты в России. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Владимир Путин российская собственность Российская империя СССР субсидия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кремль пообещал ответить Чехии на заморозку российских госактивов
Политика
В Чехии начали опечатывать российские объекты недвижимости из-за санкций
Политика
Польские власти передали военным изъятую у посольства России базу отдыха
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 96,59 (+0,54) Инвестиции, 18 янв, 16:37 Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,31) Инвестиции, 18 янв, 16:37
SpaceX запустила к МКС космический корабль с туристами Технологии и медиа, 03:51
Россия выделит субсидию на поиск имущества СССР и Российской империи Политика, 03:36
Хуситы атаковали американский танкер в Аравийском море Политика, 02:56
Экс-командир части получил условный срок по делу о взрыве боеприпасов Общество, 02:21
В Польше дважды за неделю произошел сбой GPS Общество, 02:17
Париж опроверг наличие своих наемников на Украине после удара в Харькове Политика, 01:45
Опубликовано решение Верховного суда о ЛГБТ-движении Политика, 01:20
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Конгресс США в очередной раз отсрочил шатдаун Политика, 01:13
США ответили на слова Лаврова об отсутствии требований к Киеву по оружию Политика, 00:59
Суд запретил Роспатенту прекращать лицензию «Балтики» на Carlsberg Бизнес, 00:58
Bloomberg назвал кандидата в генсеки НАТО, способного управлять Трампом Политика, 00:35
Кто из российских спортсменов был отстранен за наркотики Спорт, 00:00
Сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован Бизнес, 00:00
Минюст признал «нацистской» фразу «Слава Украине» Политика, 18 янв, 23:42