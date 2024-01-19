Россия выделит субсидию на поиск имущества СССР и Российской империи

Президент Владимир Путин поручил предоставить ФГУП «Госзагрансобственность» субсидию на поиск собственности России, бывшей Российской империи и бывшего СССР за рубежом

Президент России Владимир Путин поручил предоставить субсидию на поиск собственности России, бывшей Российской империи и бывшего СССР за рубежом. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Получателем средств значится Предприятие по управлению собственностью за рубежом Управления делами президента (ФГУП «Госзагрансобственность»).

Как следует из документа, деньги выделяются «на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением поиска недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав Российской Федерации в отношении имеющегося федерального недвижимого имущества и найденного недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР и юридической защитой этого имущества».

«Госзагрансобственность» также получит субсидию на возмещение расходов по содержанию и эксплуатации российской недвижимости за рубежом, следует из другого распоряжения главы государства.

ФГУП «Госзагрансобственность» основано в 1996 году, его возглавляет Евгений Логвинов. Предприятие занимается управлением недвижимостью жилого и нежилого назначения за рубежом; предоставлением в аренду объектов собственности; строительством, реконструкцией, ремонтом и эксплуатацией административных, общественных, жилых, производственных и непроизводственных зданий; услугами в области туризма.

В апреле прошлого года Минфин предложил создать засекреченный реестр имущества России за границей. «В случае засекречивания сведений о федеральном имуществе, учтенном в реестре, все сведения о нем и документы, подтверждающие эти сведения, подлежат исключению из реестра Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и возвращению правообладателю указанного имущества», — говорится в документе.

Ведение единого реестра зарубежной собственности будет поручено Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) «с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о служебной информации ограниченного распространения».

РБК в 2015 году писал, что чиновники де-факто засекретили зарубежное имущество. Список российских земель и недвижимости за рубежом перестал быть доступен для граждан и журналистов, но официального документа о засекречивании данных тогда не было. В Росимуществе объясняли, что сведения о российской собственности за границей перестали размещаться на сайте ведомства «в целях национальной безопасности, в том числе в связи с недружественной политикой ряда стран».