Экс-премьер Бабиш и экс-глава комитета НАТО Павел вышли во второй тур выборов в Чехии

Во второй тур президентских выборов в Чехии вышли экс-премьер и генерал

Андрей Бабиш (Фото: David W Cerny / Reuters)

Экс-премьер Чехии, бизнесмен Андрей Бабиш и генерал на пенсии, экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел вышли во второй тур выборов президента Чехии, передает Hospodarske Noviny со ссылкой на данные ЦИКа.

После подсчета 80% голосов, Бабиш набирает 36,78%, а Павел — 33,72%. Следом идет экономист Дануше Нерудова с 14%, что не достаточно для прохождения в следующий тур.

Как пишет издание, предварительная явка составила 67%.

Выборы президента в Чехии прошли 13 и 14 января. В случае если глава государства не будет избран в первом туре (наберет более 50%), то второй тур пройдет через две недели, 27 и 28 января.

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