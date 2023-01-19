На экс-главу «Нафтогаза» завели дело за премию за «победу над «Газпромом»

Коболев, по данным НАБУ, получил одну из премий «за экстраординарные достижения» в 2018 году. Тогда «Нафтогаз» выиграл арбитраж у «Газпрома», и российская компания выплатила украинской долг в размере $2,6 млрд

Андрей Коболев (Фото: Юлия Овсянникова / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывшего председателя правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева заподозрили в выдаче себе премии на сумму 229,25 млн грн (около $6,3 млн), сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По данным следствия, в мае 2018 года Коболев (возглавлял «Нафтогаз» с 2014 по 2021 год) издал приказ о премировании работников компании. На основании этого указа ему была положена премия 261 млн грн (около $7 млн по текущему курсу) «за экстраординарные достижения».

В сообщении НАБУ говорится, что премию Коболев назначил себе за «положительное решение по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009–2019 годах».

В 2018-м Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд из-за условий контракта 2009 года на транзит газа, которые были «не в пользу» Киева. Российская компания отмечала, что была «неудовлетворена результатами арбитражного разбирательства», и считала, что решение было «вынесено с процессуальными нарушениями». Однако апелляцию «Газпрома» суд отклонил, и российская компания выплатила долг украинской в 2019 году.

После этого решения стало известно, что премию получит 41 сотрудник украинской компании. В общей сложности на нее выделили $46,3 млн, что составляло 1% от суммы, которую «Газпром» должен был «Нафтогазу».

В украинской компании не уточняли, каких сотрудников и в каком размере намерены премировать. Коболев отмечал, что сначала казалось невозможным выиграть арбитраж против «Газпрома». В случае победы российская сторона могла бы «требовать долг в сумме, превышающей половину ВВП Украины», указывал экс-глава «Нафтогаза».



В НАБУ заявили, что премия, которую получил Коболев, «существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат» (37,48 млн грн, или $1 млн).

«К тому же за те же достижения бывшему главе компании выплатили премию и в 2017 году в размере 12,49 млн грн ($328 тыс.)», — говорится в сообщении.

Коболев в своем Facebook (компания — владелец соцсети Meta признана в России экстремистской и запрещена) дал короткий комментарий относительно подозрений. Он написал, что обвинения в его адрес готовили в то время, когда он находился за рубежом, и решил сразу вернуться на Украину, чтобы не давать повода заявить, что он «сбежал» или «прячется». «Это точно делать не собираюсь, а собираюсь доказывать свою правоту», — написал он.