Индийская подлодка застряла в России из-за санкций

Индийские ВМС столкнулись с трудностями при вывозе из России подлодки Sindhuratna, проходившей ремонт в Северодвинске. Источник Times of India утверждает, что сложности возникают с обслуживанием и другой российской техники

Подводная лодка класса Sindhughosh, к которому принадлежит INS Sindhuratna (Фото: Wikimedia Commons)

Индия на фоне западных санкций столкнулась с проблемами при вывозе из России подводной лодки, которая была отправлена на ремонт на верфь в Северодвинске, пишет Times of India со ссылкой на данные объявленных тендеров на перевозку и сообщения собственных источников.

На ремонт в Россию Индия отправила дизель-электрическую субмарину Sindhuratna. Эта подлодка по индийской классификации относится к классу Sindhughosh — это предназначенные для экспорта в Индию подлодки проекта 877 «Палтус», которые строились в СССР и России с начала 1980-х и до 2000 года. Sindhuratna была заложена в 1986 году на заводе «Красное Сормово» в Горьком (Нижний Новгород), спущена на воду в 1988 году, в том же году ее передали ВМС Индии. В период с 2001-го по 2003-й субмарина прошла модернизацию на российской верфи «Звездочка». В феврале 2014 года, уже после ее передачи ВМС Индии, на ней случился крупный пожар, жертвами которого стали двое моряков.

Контракт на ремонт и модернизацию подлодок класса Sindhughosh в России был подписан в 2018 году, его сумма составила $700 млн. В российском Северодвинске Sindhuratna проходила модернизацию, в ходе которой ее оснастили экспортным вариантом российских ракет «Калибр». Планируется, что после ремонта срок ее службы продлится еще десять лет.

Транспортировать подлодку из Северодвинска в Мумбаи индийские ВМС планировали напрямую с помощью судна-перевозчика. Однако, как отмечает Times of India, на фоне введенных против России санкций индийские военные изменили условия тендера на перевозку. Теперь ее планируют вывозить не из Северодвинска, а из норвежского порта Тромсё.

«В идеале подводная лодка должна была вернуться прямо из России. Но из-за продолжающегося российско-украинского конфликта возникли транспортные и некоторые другие проблемы. Теперь планируется отправить ее в норвежский порт, а затем доставить на судне в Мумбаи», — пояснил собеседник издания. Он отметил, что индийские вооруженные силы сталкиваются с проблемами из-за введенных против России санкций, так как примерно 60% стоящей у них на вооружении техники — это техника советского или российского производства. Из-за санкций обычные механизмы оплаты обслуживания этой техники и ее модернизации оказались затруднены.

В апреле 2022 года стало известно, что Индия отложила план закупки у России 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В5. Контракт на их закупку был заключен еще в 2011 году. Источники индийских СМИ утверждали, что решение не было связано с российской военной операцией на Украине и его приняли задолго до ее начала — в рамках поддержки национальной программы Make in India по производству отечественной техники.