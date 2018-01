Пентагон ответил на претензии Счетной палаты США по ядерным подлодкам

Разработка новейших подлодок «Колумбия», которые к 2031 году должны составить основу ядерного флота США, идет по плану, заявил Пентагон. Ранее Счетная палата указала, что технологии «Колумбии» нуждаются в дальнейшей доработке

Иллюстрация подводной лодки США класса «Колумбия» (Фото: U.S. Naval Sea Systems Command Image)

Счетная палата США пришла к заключению, что Пентагон не уделил достаточного внимания испытаниям технологий, которые использовались при создании новейших подводных лодок США класса «Колумбия». Однако в военном ведомстве США не согласны с этим выводом, сообщает отраслевое издание The Warrior Maven.

В опубликованном в конце декабря отчете Счетной палаты говорится, что многие технологии, использованные при создании подлодок класса «Колумбия», могут не соответствовать «стандартам технического прогресса», так как не прошли достаточное число испытаний и, вероятно, на самом деле плохо проработаны.

«На данный момент неизвестно, будут ли они функционировать как ожидается, потребуется ли на их разработку больше времени и будут ли они стоить больше, чем планировалось», — говорится в докладе.

Однако в Пентагоне с этим утверждением не согласились.

«Программа создания подводных лодок класса «Колумбия» способна представить [ВМС США] нужные мощности по доступной цене — в сроки, которые отвечают требованиям стратегического сдерживания», — говорится в ответе официального представителя Пентагона Уильяма Коуча на запрос The Warrior Maven.

В Пентагоне также отметили, что приветствуют критические оценки Счетной палаты, однако указали, что технологические недоработки, о которых идет речь в отчете, относятся к области инженерии — некоторые из систем еще не были протестированы в операционной среде, но демонстрируют «существенную перспективу» и надежность в смоделированных ситуациях, утверждают в Пентагоне.

ВМС США контролируют сроки разработок и производства, соответствие характеристик подлодок заявленным планам, затраты на их производство, а также учитывают потенциальные риски, заверили в военном ведомстве.

Подводные лодки класса «Колумбия» должны заменить 12 подводных лодок класса «Огайо», которые сейчас составляют основу ядерного флота США. Ожидаемая стоимость программы создания новых подлодок составляет $267 млрд, в том числе $128 млрд — на закупку 12 подводных лодок и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Счетная палата США — непартийный аудиторский орган, который работает при конгрессе США и следит за тем, каким образом федеральное правительство тратит деньги налогоплательщиков.

The Warrior Maven — отраслевое издание, которое специализируется на освещении событий и новостей из мира военных технологий и вооружений. Его главный редактор Крис Осборн — в прошлом военный корреспондент CNN и Fox News. Он также часто выступает в качестве эксперта по военным вопросам в программах на телеканалах MSNBC, The Military Channel, The History Channel и Fox News.