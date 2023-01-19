WSJ сообщил о контактах Буданова с разведкой США в больнице после ранения
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов завел знакомства с представителями американской разведки во время лечения от боевого ранения в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Это произошло за несколько лет до начала российской операции на Украине, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Со временем Буданов заработал репутацию «надежного собеседника» и «противовеса» российскому влиянию в СБУ, рассказал газете бывший высокопоставленный американский чиновник.
Буданов возглавляет разведку Украины около двух с половиной лет — с августа 2020 года. Президент Владимир Зеленский тогда пояснил, что назначение Буданова связано с «необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности». Прежде он был офицером разведки.
В апреле 2019 года портал «Страна» писал, что под машиной Буданова пытались установить бомбу, но взрывчатка взорвалась в руках исполнителя покушения.
С начала конфликта между Россией и Украиной контакты между разведками Вашингтона и Киева усилились. По данным The New York Times, украинская сторона получала информацию для ударов по местоположению российских военных.