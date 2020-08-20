Болтон рассказал о считавшем Украину частью России Трампе

Президент США Дональд Трамп считал, что Украина — это, «по сути, часть России», рассказал бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон в интервью австрийскому телеканалу Puls 24.

В ходе беседы ведущий поинтересовался у Болтона, как советник по безопасности может давать советы президенту, «не начиная каждый раз с Адама и Евы», если глава государства «не знает, что Хельсинки не принадлежит России».

В ответ на это Болтон сказал, что объяснял Трампу вопросы истории и геополитики очень часто. «<...> я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было и с Украиной, которая, по его мнению, по сути часть России», — пояснил он.

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