Спецпроект , 20 авг, 01:03
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Болтон рассказал о считавшем Украину частью России Трампе
Президент США Дональд Трамп считал, что Украина — это, «по сути, часть России», рассказал бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон в интервью австрийскому телеканалу Puls 24.
В ходе беседы ведущий поинтересовался у Болтона, как советник по безопасности может давать советы президенту, «не начиная каждый раз с Адама и Евы», если глава государства «не знает, что Хельсинки не принадлежит России».
В ответ на это Болтон сказал, что объяснял Трампу вопросы истории и геополитики очень часто. «<...> я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было и с Украиной, которая, по его мнению, по сути часть России», — пояснил он.
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