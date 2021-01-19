Алиев назначил спецпредставителей в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о назначении специальных представителей президента в Карабахе, передает«Азертадж».
«Учредить специальные представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях», — говорится в документе.
Руководить структурами станут специальные представители президента, которые будут назначаться на должность главой государства и осуществлять установленные им полномочия «в определенных территориальных пределах». Администрации президента поручено в течение 15 дней разработать проект положения о спецпредставительствах и организации их деятельности.