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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Алиев назначил спецпредставителей в Карабахе

Представители будут осуществлять установленные президентом полномочия «в определенных территориальных пределах» и отчитываться перед ним
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о назначении специальных представителей президента в Карабахе, передает«Азертадж».

«Учредить специальные представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях», — говорится в документе.

Руководить структурами станут специальные представители президента, которые будут назначаться на должность главой государства и осуществлять установленные им полномочия «в определенных территориальных пределах». Администрации президента поручено в течение 15 дней разработать проект положения о спецпредставительствах и организации их деятельности.

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Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года, в регионе начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.

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11 января Путин, Алиев и Пашинян снова встретились в Москве. По итогам встречи лидеры подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Документ, в частности, предусматривает создание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры в регионе. Также в ближайшее время будут созданы рабочие экспертные подгруппы, которые представят конкретные планы действий по этим вопросам, сообщил Путин.

Автор
Анастасия Батманова
Нагорный Карабах Ильхам Алиев
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